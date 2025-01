Η αποχώρηση του Γουίλιαν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ακόμα μία περίπτωση έμπειρου ποδοσφαιριστή που δεν καταφέρνει να προσαρμοστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, παρά τις υψηλές προσδοκίες που υπήρχαν.

Μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό, επιθυμία του Βραζιλιάνου είναι να επιστρέψει στην Premier League, σε ένα ποδοσφαιρικό περιβάλλον που γνωρίζει καλά και όπου έχει πετύχει σημαντικά επιτεύγματα. Άλλωστε, εκεί πέρασε τις καλύτερες στιγμές της καριέρας του με τις φανέλες της Τσέλσι και της Άρσεναλ.

Ωστόσο, η εικόνα του στον Ολυμπιακό και η αδυναμία του να καθιερωθεί ως βασικός, γεννούν ερωτήματα για το αν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Premier League.

Το ενδιαφέρον της Έβερτον έχει εγείρει αντιδράσεις, με οπαδούς να αμφισβητούν τη φυσική του κατάσταση και την ικανότητά του να συμβάλει ουσιαστικά.

