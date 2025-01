Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από τη νύχτα που ο γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού «πάγωσε» το ΟΑΚΑ με τον σοκαριστικό τραυματισμό του στην περόνη.

Μιλώντας στο κανάλι της Euroleague ο Ματίας Λεσόρ, αποκάλυψε ότι ο Παναθηναϊκός δεν του είχε δώσει την άδεια να προπονηθεί, κάτι το οποίο δεν ισχύει πλέον, αφού οι άνθρωποι της ομάδας του έδωσαν την έγκρισή τους.

«Απλώς μου αρέσει το μπάσκετ και μου λείπει το γήπεδο. Μου λείπει να προπονούμαι. Στην πραγματικότητα το έκανα χωρίς ας πούμε την άδεια της ομάδας την πρώτη φορά και κάποιος από την εξέδρα με βιντεοσκοπούσε, έτσι είπα σε όποιον είδα κι ερχόταν στο γυμναστήριο ότι πλέον θα το κάνω και με τον επίσημο τρόπο, αλλά ξέρω ότι αυτό είναι καλό για να είμαι εκεί γύρω κοντά. Να νιώθω ότι είμαι κοντά στην ομάδα ακόμα κι αν έχω χρόνο ακόμα για να είμαι με τους συμπαίκτες μου».

See you on the court soon @ThiasLsf 🤝@Paobcgr pic.twitter.com/pULncaxtMu