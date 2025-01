Σπουδαία μεταγραφική κίνηση ετοιμάζεται να κάνει ο Ολυμπιακός καθώς οι Πειραιώτες εξετάζουν σοβαρά τη περίπτωση του Άντονι από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Νωρίτερα σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του «Sky Sports», Ντάρμες Σεθ, ομάδες τόσο από την Ελλάδα, όσο και από την Ισπανία έχουν έρθει σε επαφή με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον δανεισμό του διεθνή Βραζιλιάνου εξτρέμ και οι Κόκκινοι Διάβολοι είναι «ανοιχτοί» σε προσφορές.

A number of clubs – including from Spain and Greece – have made contact with Manchester United over a loan for winger Antony. It’s understood United will consider offers for the player. Antony joined in 2022 from Ajax for £82m. He hasn’t started a League game this season. #MUFC