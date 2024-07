Οι Κολομβιανοί πανηγύρισαν την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης, όμως μετά το τέλος της αναμέτρησης σημειώθηκαν μεγάλα επεισόδια με πρωταγωνιστές παίκτες της Ουρουγουάης.

Φίλοι των «καφετέρος» πέταξαν μπουκάλια στο μέρος που ήταν οι παίκτες και οι άνθρωποι της Ουρουγουάης. Αυτό προκάλεσε την έκρηξη του Ντάργουιν Νούνιες και άλλων συμπαικτών του, όπως του Ρόναλντ Αραούχο, οι οποίοι πήδηξαν στην εξέδρα και άρχισαν να ανταλλάσουν μπουνιές με τους Κολομβιανούς.

After defeat to Colombia, Uruguayan players entered the stands at Bank of America Stadium and began to throw punches. Liverpool forward Darwin Nunez amongst those at the forefront. pic.twitter.com/VE3unKObSa