Σε επιχειρησιακή παρέμβαση προχώρησε η αστυνομία σε ύποπτο σακίδιο που εντοπίστηκε σε περιοχή που περιλαμβάνει τις οδούς Χαριλάου Τρικούπη – Αραχώβης – Σόλωνος – Ιπποκράτους και στα γύρω στενά. Ειδικότερα, το σημείο αποκλείστηκε άμεσα και αναμένεται να εξεταστεί από το ΤΕΕΜ, τη μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών.

Το αντικείμενο βρέθηκε περίπου ένα τετράγωνο πιο πάνω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Συνεργεία της αστυνομίας έχουν αναλάβει τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας στα οχήματα.

Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, οι εξής σημεία τέθηκαν υπό έλεγχο:

Χαριλάου Τρικούπη & Αραχώβης Σόλωνος & Χαριλάου Τρικούπη Ιπποκράτους & Αραχώβης Μαυρομιχάλη & Αραχώβης

Η ενέργεια αυτή ακολουθεί την κλασική τακτική αντιμετώπισης πιθανών απειλών σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας, όπου η γρήγορη αντίδραση των αρχών μπορεί να αποτρέψει κινδύνους.