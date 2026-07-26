Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής (26/7) στο Αντίρριο, όταν οδηγός Ι.Χ. αρνήθηκε να σταματήσει σε αστυνομικό έλεγχο, εμβόλισε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. στην προσπάθειά του να διαφύγει και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημά του, διαφεύγοντας πεζός. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο Αντίρριο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων, σύμφωνα με το nafpaktianews.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός επιβατικού αυτοκινήτου δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης που του έκαναν αστυνομικοί κατά τη διάρκεια ελέγχου. Στην προσπάθειά του να διαφύγει, φέρεται να εμβόλισε περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τραυματισμούς αστυνομικών.

Λίγο αργότερα εγκατέλειψε το όχημά του σε αγροτική έκταση, κοντά στο κοιμητήριο της περιοχής, και διέφυγε πεζός, εκμεταλλευόμενος το σκοτάδι και τη μορφολογία της περιοχής.

Αμέσως μετά το περιστατικό, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εξαπέλυσαν εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή του Αντιρρίου, πραγματοποιώντας ελέγχους σε δρόμους και αγροτικές εκτάσεις, με στόχο τον εντοπισμό του δράστη. Οι αναζητήσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψή του.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν πυροβολισμούς, γεγονός που προκάλεσε πρόσθετη ανησυχία. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από την Ελληνική Αστυνομία, η οποία συνεχίζει τις έρευνες και δεν έχει προχωρήσει σε σχετική ανακοίνωση.