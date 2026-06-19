Απειλητικό e-mail για τοποθέτηση βόμβας στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης φέρεται να απέστειλε 42χρονος, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 42χρονος απέστειλε τον προηγούμενο μήνα ηλεκτρονικό μήνυμα, στο οποίο έκανε λόγο για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο συγκεκριμένο κτίριο.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι το περιεχόμενο του μηνύματος ήταν ψευδές, ενώ η υπόθεση θα πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.