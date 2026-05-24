Πολλά είναι τα ερωτήματα αναφορικά με τη σύλληψη του 42χρονου κακοποιού με το παρατσούκλι «Τίτι» στο Μικρολίμανο. Οι Αρχές κάνουν φύλλο και φτερό κάθε στοιχείο που μπορεί να αφορά την υπόθεση ενώ έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον άνδρα που ήταν μαζί του την ώρα οι αστυνομικοί εντόπισαν τον «Τίτη» και διέφυγε.

Οι Αρχές στρέφονται στην πλήρη διερεύνηση του οπλισμού που εντοπίστηκε στην κατοχή του 42χρονου κακοποιού στο Μικρολίμανο την ώρα που παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα για το ενδεχόμενο σχεδιασμού εγκληματικής ενέργειας και την ύπαρξη συνεργών.

Τα όπλα τα οποία κατασχέθηκαν έχουν ήδη αποσταλεί για βαλλιστικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλες εγκληματικές ενέργειες.

Ο 42χρονος έφερε τρία όπλα, εκ των οποίων το ένα ήταν έτοιμο προς χρήση, με σφαίρα στη θαλάμη και γεμιστήρα 30 φυσιγγίων, καθώς και έξι χειροβομβίδες, στοιχείο που, σύμφωνα με τις αρχές, καταδεικνύει τον υψηλό βαθμό επικινδυνότητάς του.

Στο «μικροσκόπιο» τα σχέδια του 42χρονου

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ τοu ERTNews οι Αρχές ζητούν απαντήσεις αναφορικά με το γιατί ο «Τίτι» κυκλοφορούσε με «οπλοστάσιο μάχης» αλλά και για το ποιο είναι το δίκτυο υποστήριξης

Ο 42χρονος χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα επικίνδυνος κακοποιός, με βαρύ ποινικό παρελθόν που περιλαμβάνει ανθρωποκτονίες, απόπειρες ανθρωποκτονίας, ένοπλες ληστείες, βιασμούς και εκβιασμούς, γεγονός που εντείνει την κινητοποίηση των αρχών για την πλήρη χαρτογράφηση της δράσης του.

Η δήλωση της εκπροσώπου Τύπου Ελληνικής Αστυνομίας

«Πρωινές ώρες σήμερα 23 Μαΐου 2026, στο Μικρολίμανο του Πειραιά, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούσαν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντόπισαν άνδρα να βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο καταστήματος της περιοχής, τον οποίο έκριναν ύποπτο και αποφάσισαν να προχωρήσουν στον έλεγχό του.

Στη θέα των αστυνομικών, το εν λόγω άτομο επιχείρησε να απομακρυνθεί.

Οι αστυνομικοί δηλώνοντας την ιδιότητά τους, τον κάλεσαν να σταματήσει, ωστόσο προέταξε όπλο που έφερε, εναντίον αστυνομικού, με προφανή σκοπό να το χρησιμοποιήσει. Έτερος αστυνομικός, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, έκανε χρήση του ατομικού του οπλισμού, με αποτέλεσμα ο ελεγχόμενος να τραυματιστεί και να ακινητοποιηθεί.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα σταθμός ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τραυματία σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται, ενώ επιπλέον ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στην κατοχή του άνδρα βρέθηκαν -2- πιστόλια πλήρως οπλισμένα και έτοιμα προς χρήση, καθώς και ένα περίστροφο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το πιστόλι που προέταξε εναντίον του αστυνομικού, έφερε σφαίρα στη θαλάμη, καθώς και γεμιστήρα με -32- φυσίγγια.

Παράλληλα στο σημείο όπου είχε εντοπιστεί αρχικά, βρέθηκε σακίδιο που περιείχε ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, καθώς και -6- χειροβομβίδες λόγος για τον οποίο, στο σημείο κλήθηκε και προσήλθε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ..

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, πρόεκυψε ότι πρόκειται για 42χρονο αλλοδαπό, ο οποίος ήδη από το 1995 έχει απασχολήσει τις Αρχές για πλήθος σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων, ανθρωποκτονία, απόπειρες ανθρωποκτονίας, εγκληματική οργάνωση, αρπαγή – ομηρία αστυνομικού, βιασμό, κλοπές και ληστείες.

Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία από κοινού και κατά συρροή, αρπαγή, απόδραση κρατουμένων, αντίσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο εν λόγω, το 2019 είχε συλληφθεί στο εξωτερικό και εξέτισε ποινή στη χώρα του μέχρι το 2025, ενώ στη συνέχεια, εντός του 2026, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ερευνητικά δεδομένα, εισήλθε παράνομα στη χώρα μας» σημείωσε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σημειώνεται ότι, οι ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα μας, συνολικά ξεπερνούν τα 73 έτη.

Η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Δ.Α.Ο.Ε..

Ο οπλισμός που είχε μαζί του κατά τη σύλληψή του ο «Τίτι»