Ένα σοβαρό επεισόδιο εν κινήσει σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα στο Ίλιον, με πρωταγωνιστές δύο οδηγούς που ενεπλάκησαν σε έντονη συμπλοκή, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό ξεκίνησε στην οδό Θηβών, όταν ένας 30χρονος οδηγός που κινούνταν μόνος του ήρθε σε αντιπαράθεση με έναν 27χρονο οδηγό, ο οποίος επέβαινε σε άλλο όχημα μαζί με τρεις ακόμη άνδρες, ηλικίας 30 και 20 ετών.

Η ένταση δεν περιορίστηκε στο αρχικό σημείο, καθώς το επεισόδιο συνεχίστηκε με τα δύο αυτοκίνητα να κινούνται στους δρόμους της περιοχής. Λίγο αργότερα, στην οδό Παναγή Τσαλδάρη στο Περιστέρι, κοντά στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου, η κατάσταση ξέφυγε, όταν ο 30χρονος επιτέθηκε στον 27χρονο τραυματίζοντάς τον ελαφρά στο χέρι με κατσαβίδι.

Οι αστυνομικές αρχές που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν το αιχμηρό αντικείμενο κρυμμένο κάτω από το πατάκι του οχήματος του 30χρονου και το κατέσχεσαν ως πειστήριο.

Συνολικά συνελήφθησαν και τα πέντε άτομα που εμπλέκονταν στο περιστατικό, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, απειλές, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.