Με την κατηγορία της κατάχρησης ανηλίκου που δεν έχει υπερβεί το 15ο έτος της ηλικίας του απολογήθηκε σήμερα στον ανακριτή Χανίων ο 37χρονος καθηγητής μουσικής που κατεγγέλθηκε για ασέλγεια σε βάρος μαθήτριας.

Του ανταποκριτή μας στα Χανιά από το Flashnews

Ο άνδρας συνελήφθη στις 8/04 και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, από τον οποίο ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί, με τη διαδικασία να ορίζεται για σήμερα.

Η 14χρονη μαθήτρια, εκμυστηρεύτηκε στους γονείς της τι είχε συμβεί κατά τη διάρκεια ιδιωτικών μαθημάτων που της έκανε ο 37χρονος και με τη συνοδεία εκείνων, προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος του, για ασέλγεια, παρουσία μάλιστα και ψυχολόγου.

Όπως έχει ήδη κάνει γνωστό ο Αστυνομικός Διευθυντής, Κ. Νικολάου, η ΕΛΑΣ θα περιμένει πρώτα την απόφαση των Εισαγγελικών αρχών σχετικά με την προσωρινή κράτηση του 37χρονου, για να υποβάλει αίτημα δημοσιοποίησης των στοιχείων του, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ανηλίκων που αφορούν στον κατηγορούμενο.