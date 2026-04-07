Στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας συνελήφθη επικίνδυνος κακοποιός αλβανικής υπηκοότητας, πρωταγωνιστής κινηματογραφικής απόδρασης από τη Διεύθυνση Μεταγωγών στην Αθήνα το 2019, ο οποίος συμμετείχε σε απόπειρα ληστείας το βράδυ του Σαββάτου 4 Απριλίου.

Μαζί του, εντοπίστηκαν και άλλοι τρεις συνεργοί του, δύο από τους οποίους ήταν δραπέτες από Κατάστημα Κράτησης, ενώ ο τρίτος βρισκόταν εκτός φυλακής με άδεια από τις φυλακές Λάρισας.

Η απόπειρα ληστείας στο Θέρμο

Το βράδυ του Σαββάτου, οι τέσσερις άνδρες εισήλθαν από ανασφάλιστη πόρτα σε οικία ενός ζευγαριού στο Θέρμο, προσπαθώντας να τους ληστέψουν με την απειλή όπλου και την πρόκληση σωματικών βλαβών στον άνδρα. Κατά την προσπάθεια, έγιναν αντιληπτοί από τον υιό των παθόντων, με αποτέλεσμα να τραπούν σε φυγή. Ένας από τους δράστες πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Στη συνέχεια, οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από την. Το απόγευμα της Κυριακής 5 Απριλίου, εντοπίστηκε στον κόμβο Συκιάς ένα όχημα στο οποίο επέβαινε η γυναίκα κατηγορούμενη, ενώ οι δύο άνδρες ήταν κρυμμένοι στον χώρο αποσκευών και συνελήφθησαν. Παράλληλα, σε μισθωμένη οικία εντοπίστηκε ο τέταρτος κατηγορούμενος, ο οποίος τράπηκε σε φυγή αλλά συνελήφθη άμεσα σε κοντινή απόσταση.

Κατά τις έρευνες σε οικία και στη λίμνη Τριχωνίδας, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν ένα πολεμικό τυφέκιο με σπαστό κοντάκι και δύο γεμιστήρες με 57 φυσίγγια, καθώς και είδη ρουχισμού, σύμφωνα με το agriniopress.gr.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για απόπειρα ληστείας, παράβαση του νόμου περί όπλων, απόδραση κρατουμένου, σωματική βλάβη, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και απειλή.

Το παρελθόν του επικίνδυνου κακοποιού

Ο βασικός κατηγορούμενος είχε αποδράσει τον Ιούνιο του 2019 από τη Διεύθυνση Μεταγωγών στην Πέτρου Ράλλη. Προφασιζόμενος πόνους, δέχτηκε επίθεση από συγκρατούμενούς του που τον βοήθησαν να πάρει όμηρο έναν φύλακα, ενώ στη συνέχεια ακινητοποίησε και γυναίκα αστυνομικό, αρπάζοντας το όπλο και το περιπολικό της. Κατά την απόδρασή του, πυροβόλησε πολλές φορές σε βάρος αστυνομικών χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Μετά την απόδραση, ο κακοποιός είχε τεθεί υπό κράτηση και στη συνέχεια φυλακίστηκε στη Λάρισα, από όπου και εκμεταλλεύτηκε τακτική άδεια για να βρεθεί τελικά στην Αιτωλοακαρνανία και να συμμετάσχει στην απόπειρα ληστείας.