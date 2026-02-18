Συνελήφθη οδηγός ασθενοφόρου ιδιωτικής εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης τα ξημερώματα της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου, καθώς διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Κατά πληροφορίες, από την αλκοολομέτρηση με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα διαπιστώθηκε ότι ο 41 ετών άνδρας είχε καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά πέραν των επιτρεπόμενων ορίων και συγκεκριμένα οι διαδοχικές μετρήσεις «έδειξαν» 0,8 και 1,20 mg/l, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.