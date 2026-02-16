Δεν έπεισε για την αθωότητά του ο 68χρονος Βούλγαρος που δικάστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (16/2/26) στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, μετά την καταγγελία σε βάρος του ότι έκανε άσεμνες προτάσεις σε δύο ανήλικες μαθήτριες και το Δικαστήριο αποφάσισε να του δείξει το δρόμο για τη φυλακή.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Συγκεκριμένα, κρίθηκε ένοχος για την πράξη της κατά συρροή προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας και το Δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 15 μηνών χωρίς αναστολή.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι αυτά που είπε στα δύο ανήλικα κορίτσια ήταν για πλάκα και δεν είχε πρόθεση να τους κάνει κακό! Με την… πλάκα του βέβαια κανείς δε γέλασε, πολύ δε περισσότερο τα δύο κορίτσια που κατατρόμαξαν και φυσικά Δικαστής και Εισαγγελέας!

Θυμίζουμε ότι ο 68χρονος είχε συλληφθεί το μεσημέρι του Σαββάτου (14/2/26) στο λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου, μετά από καταγγελία των γονιών των κοριτσιών, ότι τα προσέγγισε και τους έκανε άσεμνες προτάσεις.

Είχε προσαχθεί αρχικά στο ΑΤ Καμένων Βούρλων όπου και αναγνωρίστηκε ανεπιφύλακτα από τις παθούσες.