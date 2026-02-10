Την απαλλαγή των 13 κατηγορουμένων για την υπόθεση των «Σπαρτιατών» που αφορούσε στην κατηγορία της εξαπάτησης του εκλογικού σώματος, με ηθικό αυτουργό τον Ηλία Κασιδιάρη, εισηγήθηκε η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων.

«Δεν αποδείχθηκε η κατηγορία. Θα πρέπει άπαντες οι κατηγορούμενοι να απαλλαχθούν» ανέφερε η εισαγγελική λειτουργός για τους κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων πρώην και νυν βουλευτές των «Σπαρτιατών», ο Ηλίας Κασιδιάρης και ένας δικηγόρος οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη, μετά τις αναφορές του επικεφαλής του κόμματος, Βασίλη Στίγκα για παρασκηνιακές και έκνομες ενέργειες, Greek Mafia και «Don Corleone».

Οι κατηγορούμενοι κάθισαν στο εδώλιο μετά την έφεση που ασκήθηκε κατά της αθωωτικής απόφασης του Μονομελούς Εφετείου. Και τότε η εισαγγελική πρόταση ήταν απαλλακτική και υιοθετήθηκε από το δικαστήριο, ωστόσο, στη συνέχεια ασκήθηκε έφεση με το σκεπτικό πως δεν είχαν ληφθεί υπόψη κρίσιμα στοιχεία του αποδεικτικού υλικού, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί εκ νέου η υπόθεση στο ακροατήριο.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, και αυτή τη φορά, από την ακροαματική διαδικασία δεν προέκυψε συνεννόηση των 11 τότε βουλευτών με τον καταδικασμένο ως ηγετικό στέλεχος της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη. «Δεν έχει αποδειχθεί ότι λάμβαναν εντολές οι βουλευτές από κανέναν» ανέφερε χαρακτηριστικά σημειώνοντας πως σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, συντάχθηκαν με τη συμπολίτευση όπως στον προϋπολογισμό του 2025. «Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο κίνητρο πίσω από την παρουσιαζόμενη σκευωρία» είπε ενώ εστιάζοντας στο πρόσωπο του Ηλία Κασιδιάρη τόνισε πως «δεν έχει αποδειχθεί ότι λάμβαναν οδηγίες από τον Ηλία Κασιδιάρη και η δήλωση Κασιδιάρη περί δικαίωσης του από την εκλογή των «Σπαρτιατών», δεν είναι ικανό στοιχείο για να στηρίξει την κατηγορία αυτή».

Αναφερόμενη δε στον κατηγορούμενο για συνέργεια δικηγόρο η εισαγγελέας είπε πως δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο σε βάρος του αφού, όπως διαπίστωσε, «δεν υπήρχε περιορισμός στο επισκεπτήριο καθώς ο οποιοσδήποτε μπορούσε να επισκεφθεί τον Ηλία Κασιδιάρη».

Η εισαγγελική λειτουργός εξέφρασε τη θέση πως «δεν υπήρξε μαρτυρία από την οποία να προκύπτει ότι μεταβλήθηκε το εκλογικό φρόνημα κάποιων εκλογέων» ενώ χαρακτήρισε «συγκρουσιακή» την κατάσταση στο κόμμα των «Σπαρτιατών» μετά τις εκλογές του 2023 λόγω της διαγραφής του βουλευτή Φλώρου που στήριξε την υποψηφιότητα του Ηλία Κασιδιάρη για το Δήμο της Αθηνάς.

«Οι υπόλοιποι βουλευτές τάχθηκαν απέναντι στην απόφαση αυτή ζητώντας να παραπεμφθεί στα πειθαρχικά όργανα του κόμματος» είπε προσθέτοντας ότι «οι βουλευτές των Σπαρτιατών σε ένδειξη διαμαρτυρίας ή επειδή ήταν πρακτικά αδύνατον να μεταβούν, δεν παραστάθηκαν σε συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής τον Αύγουστο του 2023».

Σύμφωνα με την εισαγγελέα «η καθολική αποχή από τη συνεδρίαση είχε ως αποτέλεσμα να παρασταθεί μόνος του ο Β. Στίγκας», ο οποίος προχώρησε στις δηλώσεις περί Greek mafia «χωρίς να προσδιορίσει σε ποια πρόσωπα αναφέρεται».

Η εισαγγελέας αναφέρθηκε στο γεγονός ότι στη συνέχεια ο Βασίλης Στίγκας ανασκεύασε τις δηλώσεις του για την εμπλοκή του Ηλία Κασιδιάρη επικαλούμενος «αγανάκτηση και ταραχή που είχε προκληθεί από τη συμπεριφορά των βουλευτών απέναντί του».

«Μίλησε για παρεξήγηση ως προϊόν έντασης της στιγμής και πως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα» τόνισε η εισαγγελέας στην αγόρευση της.

Τον τελευταίο λόγο για την ενοχή ή όχι των κατηγορούμενων έχει το δικαστήριο το οποίο θα εκδώσει την απόφαση του.