Στα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) τα ξημερώματα του Σαββάτου, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Συγκεκριμένα, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον ΣΚΑΪ είπε: «Όταν υπάρχουν 40-50 άτομα που επιτίθενται σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων με καλυμμένα χαρακτηριστικά, δεν είναι εύκολη η άμεση ταυτοποίηση των δραστών. Τα άτομα αυτά εξήλθαν και εισήλθαν και πάλι στον χώρο του πανεπιστημίου μετά την επίθεση σε βάρος των αστυνομικών, γι’ αυτό και στη συνέχεια προχωρήσαμε σε επιχείρηση εντός».

Παράλληλα, ενημέρωσε πως έχουν ληφθεί δείγματα και μέσα από το ΑΠΘ, όπου βρέθηκαν ακόμη και ατόφιες μολότοφ με κοντάρια, καθώς και υπολείμματα από τις βόμβες που εκσφενδονίστηκαν σε βάρος των αστυνομικών. «Χρειάζεται χρόνος για να υπάρξει με ασφάλεια ταυτοποίηση των δραστών, ήταν αδύνατον οπτικά οι συνάδελφοι να αναγνωρίσουν τους δράστες».

Ερωτηθείσα για το πώς ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ. για το πάρτι και έφτασε στο σημείο, η κ. Δημογλίδου απάντησε: «Οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν πολύ κοντά στο σημείο, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί εκδήλωση εντός του ΑΠΘ. Τα άτομα αυτά εξήλθαν και ουσιαστικά αναζήτησαν το πού υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις και πραγματοποίησαν επιθέσεις, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και σοβαρά συνάδελφός μας. Στη συνέχεια, εισήλθαν ξανά στον χώρο του πανεπιστημίου, γι’ αυτό και επενέβησαν οι αστυνομικοί εντός του χώρου».

«Να ξεκαθαρίσουμε ότι για την είσοδο των αστυνομικών δυνάμεων εντός του πανεπιστημίου για την επιχείρηση ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας και φυσικά η Πρυτανική Αρχή», κατέληξε.