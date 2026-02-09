Απαντήσεις για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου 7/2 στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, ζητά το υπουργείο Παιδείας που έχει δώσει διορία 48 ωρών στο Πανεπιστήμιο ώστε να παρέχει εξηγήσεις για τα γεγονότα αλλά και για τα μέτρα ασφαλείας.

Σε ανακοίνωσή τους οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ αναφέρουν ότι το πάρτι που πραγματοποιήθηκε πριν τα επεισόδια έγινε χωρίς άδεια και έθεσαν εκ νέου το ζήτημα της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Ιδρύματος.

Όπως τόνισε η Ελληνική Αστυνομία, το πάρτι –το οποίο, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, πραγματοποιείται κάθε χρόνο χωρίς άδεια– εξελίχθηκε σε εκτεταμένα επεισόδια. Ομάδες ατόμων επιτέθηκαν στις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. με μολότοφ, ενώ κατά τη διάρκεια της έντασης τραυματίστηκε ένας αστυνομικός στο πρόσωπο και στον αυχένα.

Το τελεσίγραφο των 48 ωρών από το υπουργείο Παιδείας

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας καταδικάζει τα επεισόδια και τονίζει ότι έχει ζητήσει άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Πανεπιστημίου αλλά και από τις αστυνομικές αρχές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καταδικάζει απερίφραστα τα σοβαρά επεισόδια βίας που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, σε άμεση εγγύτητα με πανεπιστημιακό χώρο.

Το Υπουργείο έχει ζητήσει άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Πανεπιστημίου αλλά και από τις αστυνομικές αρχές σχετικά με:

Αν ήταν εις γνώση των οργάνων του Πανεπιστημίου η διενέργεια της εκδήλωσης

Εάν υπήρξε αίτημα και σχετική άδεια

Το ρόλο της εταιρείας φύλαξης του Πανεπιστήμιου

Τα ακριβή περιστατικά και την έκταση των συμβάντων

Το εάν και σε ποιο βαθμό τελέστηκαν παράνομες πράξεις ή καταστροφές εντός πανεπιστημιακών χώρων.

Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ πρέπει εντός 48 ωρών να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά τους αλλά και τις ενέργειες που έπονται σύμφωνα με το νόμο 5224/25. Η Πολιτεία διαθέτει πλέον σαφές και ολοκληρωμένο πλέγμα διατάξεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας στα Πανεπιστήμια.

Το πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς καμία έκπτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν.

Το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη και θα πράξει ό,τι απαιτείται για την προστασία της ασφάλειας της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ομαλής λειτουργίας των Ιδρυμάτων.

«Ποιοι σπιλώνουν το δημόσιο πανεπιστήμιο;»

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση των Πρυτανικών αρχών υπό τον τίτλο «Ποιοί σπιλώνουν το δημόσιο πανεπιστήμιο;» αναφέρει:

«Από την έρευνα των Πρυτανικών Αρχών, που συνεχίζεται σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, αναζητούνται οι πιθανές ευθύνες. Έπρεπε να αποκλειστούν οι χώροι της Πολυτεχνικής ενόσω διεξάγονταν εξετάσεις μέχρι το βράδυ της Παρασκευής; Πόσοι και ποιοι από τους δήθεν επαναστάτες είναι πράγματι φοιτητές και γιατί δεν ελέγχθηκαν οι παρείσακτοι; Ποιος ή ποιοι διέδωσαν το άθλιο ψέμα ότι οι Πρυτανικές Αρχές, ο Κοσμήτορας ή οποιοσδήποτε άλλος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είχαν δώσει άδεια για την εκδήλωση;»

Οι Πρυτανικές Αρχές επίσης θέτουν σειρά ερωτημάτων σχετικά με την παρουσία εξωπανεπιστημιακών, την έλλειψη ελέγχων, αλλά και τη διασπορά πληροφοριών που -όπως τονίζουν- στόχο είχαν να πλήξουν το κύρος του ιδρύματος.

ΕΛΑΣ για τα επεισόδια στο ΑΠΘ: Αναίτια και απρόκλητη επίθεση κουκουλοφόρων κατά αστυνομικών με μεγάλο αριθμό μολότοφ

Ανακοίνωση σχετικά με τα επεισόδια που ξέσπασαν τα ξημερώματα του Σαββάτου πέριξ του ΑΠΘ, εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία.

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

«Άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εξήλθαν, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. αιφνιδιαστικά και διαδοχικά, κατά ομάδες, από χώρους του Α.Π.Θ. και στο ύψος της συμβολής των οδών Εγνατία με Γ’ Σεπτεμβρίου, επιτέθηκαν αναίτια και απρόκλητα στις αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας εναντίον τους μεγάλο αριθμό αυτοσχέδιων εμπρηστικών εκρηκτικών μηχανισμών (μολότοφ).

Αποτέλεσμα των σφοδρών επιθέσεων με μολότοφ ήταν ο τραυματισμός ενός αστυνομικού, ο οποίος εισήχθη στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο ενώ καταγράφηκαν υλικές ζημιές σε τρία οχήματα.

Για την αποκλιμάκωση και την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε αναγκαία χρήση ενδεδειγμένων μέσων και τακτικών, ενώ ενημερώθηκαν άμεσα οι Εισαγγελικές και Πρυτανικές Αρχές.

Παράλληλα, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, προσήχθησαν 313 άτομα με τη διαδικασία να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη».

Η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας απαντά γιατί δεν έγινε καμία σύλληψη στα επεισόδια στο ΑΠΘ

Ανακοίνωση που αφορά τα σοβαρά επεισόδια τα ξημερώματα του Σαββάτου 7/2 πέριξ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εξέδωσε η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία καταδικάζει την οργανωμένη δράση ομάδων ατόμων, όπως αναφέρει, που προκάλεσαν τα επεισόδια αυτά «επιτιθέμενες κατά αστυνομικών δυνάμεων με βόμβες μολότοφ και άλλα επικίνδυνα αντικείμενα, με συνέπεια τον τραυματισμό συναδέλφου μας και την πρόκληση υλικών ζημιών σε περιουσίες πολιτών».

Η ανακοίνωση με τίτλο «313 προσαγωγές… », αφού συγχαίρει τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης κ. Τζήμα και τους αστυνομικούς που επιχείρησαν κάτω από δύσκολες συνθήκες, απαντά σε «όσους κακοπροαίρετα σπεύδουν να σχολιάσουν ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία σύλληψη».

«Θεωρούμε υποχρέωσή μας να συγχαρούμε τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης κ. Τζήμα για τη συνολική διαχείριση των σοβαρών αυτών επεισοδίων, δεδομένων των ιδιαίτερα απαιτητικών συνθηκών, και πρωτίστως να συγχαρούμε τους αστυνομικούς που ενεπλάκησαν με επαγγελματισμό και ψυχραιμία – ιδίως τις διμοιρίες που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή – χάρη στους οποίους επιτεύχθηκε η αποκατάσταση της τάξης, ενώ πραγματοποιήθηκαν 313 προσαγωγές.

Σε όσους κακοπροαίρετα σπεύδουν να σχολιάσουν ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία σύλληψη, οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής: Η επιχειρησιακή διαχείριση εκτεταμένων και δυναμικών επεισοδίων δεν εξαντλείται σε πρόχειρες κινήσεις εντυπωσιασμού. Οι ουσιαστικές και «σοβαρές» συλλήψεις απαιτούν χρόνο για την αξιολόγηση των στοιχείων, την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και την πλήρη δικονομική θωράκιση, ώστε να έχουν πραγματικό αποτέλεσμα και όχι πρόσκαιρο επικοινωνιακό αντίκτυπο» αναφέρει η ανακοίνωση.

Η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας τονίζει στην ανακοίνωση ότι η «επιλογή της μαζικής προσαγωγής 313 ατόμων αποτελεί σαφή και συνειδητή επιχειρησιακή πρωτοβουλία, η οποία επιτρέπει την ουσιαστική διερεύνηση των περιστατικών και την απόδοση τεκμηριωμένων ευθυνών».

Η ανακοίνωση που υπογράφεται από το προεδρείο της Ένωσης καταλήγει: «Ζητούμε, συνεπώς, από όσους προβαίνουν σε πρόωρα συμπεράσματα να επιδείξουν την αναγκαία υπομονή και υπευθυνότητα, αναμένοντας την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας».

Κανονικό οπλοστάσιο στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ

Μέσα στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ εντόπισε 25 κοντάρια, 7 βόμβες μολότοφ, 10 αντιασφυξιογόνες μάσκες και μικροποσότητα κάνναβης.

Όλα αυτά τα υλικά, όπως εκτιμούν αστυνομικές πηγές, φέρονται να μεταφέρθηκαν από κάποιους φοιτητές του πανεπιστημίου μέσα στους χώρους του ΑΠΘ.