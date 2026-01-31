Κατά την ίδια μέρα που χάθηκαν τα ίχνη της 16χρονης Λόρας, η έφηβη φαίνεται πως κατάφερε να εγκαταλείψει τη χώρα, παίρνοντας πτήση για τη Γερμανία, λίγες ώρες μόνο μετά την αναχώρησή της από το σπίτι της στην Πάτρα. Παρά το γεγονός ότι οι συγγενείς της παρέμεναν σε αγωνία και η υπόθεσή της ακόμα δεν είχε ενεργοποιήσει επίσημη αναζήτηση, η Λόρα έδρασε με ψυχραιμία, οργανώνοντας τη φυγή της μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η 16χρονη έφτασε στην Αθήνα, επισκέφτηκε ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια και αγόρασε μόνη της εισιτήριο για Φρανκφούρτη, πληρώνοντας με μετρητά και χρησιμοποιώντας πιθανότατα δικά της έγγραφα. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνουν τη στιγμή που αποκτά το εισιτήριο και κατευθύνεται προς το αεροδρόμιο.

Η εξέλιξη αυτή άλλαξε άρδην τον χαρακτήρα της υπόθεσης: ενώ αρχικά θεωρείτο ότι η Λόρα είχε εξαφανιστεί κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες, πλέον οι αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να προγραμμάτισε ή να υλοποίησε η ίδια το ταξίδι της στο εξωτερικό, γεγονός που εγείρει νέα ερωτήματα για τα κίνητρα και τη βοήθεια που μπορεί να είχε.

Η υπόθεση της εξαφάνισης της Λόρας συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται πέρα από τα ελληνικά σύνορα, με στόχο να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στην απόφασή της να φύγει από τη χώρα

Στο «Φως στο Τούνελ» μίλησε η χρυσοχόος που είδε την 16χρονη αγνοούμενη Λόρα, λίγες ώρες πριν χαθούν ξανά τα ίχνη της.

«Με ρώτησε αν αγοράζω χρυσό»

Η γυναίκα περιγράφει την στιγμή που η ανήλικη μπήκε στο κατάστημά της, εμφανώς αγχωμένη, προσπαθώντας να εξασφαλίσει άμεσα χρήματα.

«Με ρώτησε αν αγοράζω χρυσό. Μιλούσε σπαστά ελληνικά, μόνο δύο λέξεις. Κατάλαβα τι ήθελε από τα συμφραζόμενα».

Η επικοινωνία συνεχίστηκε στα αγγλικά. Η Λόρα φορούσε σκούρα ρούχα και είχε καλυμμένο το κεφάλι της.

«Νόμιζα ότι ήταν σκούφος, αλλά όταν είδα αργότερα τα βίντεο κατάλαβα ότι φορούσε καπέλο και κουκούλα. Φαινόταν μόνο το πρόσωπό της. Η πρώτη πρόταση ήταν αγορά, χρυσό… δύο λέξεις μόνο στα ελληνικά».

«Όταν της είπα ότι εγώ δεν αγοράζω, με ρώτησε αν έχω Wi-Fi για να της δώσω και επειδή εγώ δίστασα σε πρώτη φάση, με ρώτησε αν μπορώ να της καλέσω ταξί. Κρατούσε το κινητό στα χέρια της και μου έδειχνε ότι δεν μπορούσε να καλέσει. Της είπα τότε ότι αν βγει στον δρόμο θα βρει, γιατί κατεβαίνουν πολλά ταξί, οπότε με ευχαρίστησε και έφυγε».

«Κάλεσα την Αστυνομία»

Όπως λέει η ίδια: «Δεν την είδα να κατεβαίνει προς το κέντρο. Ή πέρασε απέναντι ή κινήθηκε προς την πιάτσα. Υπήρχε ένα ταξί σταματημένο απέναντι, αλλά δεν ξέρω αν μπήκε σε αυτό».

Η γυναίκα συνειδητοποίησε ποια ήταν η νεαρή κοπέλα μόνο αφού διάβασε σχετικά δημοσιεύματα και ειδοποίησε τη Αστυνομία.

«Διάβασα ότι βρισκόταν στην περιοχή και ότι προσπαθούσε να πουλήσει χρυσό. Τότε θυμήθηκα αμέσως το πρόσωπό της και κάλεσα την Αστυνομία».

Οι οδηγοί ταξί της κοντινής πιάτσας γνώριζαν αρκετά στοιχεία γύρω από την υπόθεση, ωστόσο οι συνεχείς μετακινήσεις και η απουσία σταθερής πιάτσας δυσκολεύουν τον εντοπισμό του οδηγού που πιθανόν μετέφερε τη Λόρα σε ενεχυροδανειστήριο.

Τι δήλωσε ο ιδιοκτήτης του ταξιδιωτικού γραφείου

Ο τηλεοπτικός φακός της εκπομπής βρέθηκε στην Ομόνοια, σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Το όσα λέει στο «Τούνελ» ο ιδιοκτήτης του είναι καθοριστικά. Όχι μόνο ανατρέπουν τα μέχρι στιγμής δεδομένα, αλλά ανοίγουν έναν νέο, ξεκάθαρο δρόμο έρευνας.

«Φαινόταν πολύ βιαστική»

Αδιάψευστος μάρτυρας των όσων ισχυρίζεται, το βιντεοληπτικό υλικό που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας του γραφείου του. Η Λόρα Λόμτεφ, την ημέρα της εξαφάνισης στις 8 Ιανουαρίου, από τις 11:27 ως στις 11:46 το πρωί βρισκόταν εκεί. Έβγαλε αεροπορικό εισιτήριο για Φρανκφούρτη για να πετάξει την ίδια ημέρα.

«Το είδα εκ των υστέρων, όταν πέρασε από εδώ η Ασφάλεια και μου ζήτησε το υλικό. Τους ενημέρωσα ότι είχε έρθει κανονικά. Στο βίντεο φαινόταν πολύ βιαστική και αγχωμένη. Εγώ δεν ήμουν παρών εκείνη την ώρα. Φορούσε μαύρο καπέλο, μαύρα ρούχα και ήταν μαζεμένη. Προσπαθούσε να μην φαίνεται το πρόσωπό της. Ζήτησε εισιτήριο για να πετάξει την ίδια ημέρα, το απόγευμα, για Φρανκφούρτη. Νομίζω πως η πτήση ήταν γύρω στις 17:30, απευθείας, με Lufthansa. Το εισιτήριο κόστιζε περίπου 200 ευρώ, τα πλήρωσε με μετρητά και έφυγε».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η Λόρα πήγε μόνη της στο γραφείο. Αυτό του μετέφερε και ο υπάλληλος ενώ το επιβεβαίωσε και το υλικό από την κάμερα ασφαλείας.

«Είμαστε πολλά χρόνια στη δουλειά και ξέρουμε ότι όταν κάποιος ζητά εισιτήριο για την ίδια μέρα, συνήθως κάτι σοβαρό συμβαίνει. Της προτείναμε να ταξιδέψει δύο ή τρεις ημέρες μετά, γιατί το εισιτήριο θα ήταν φθηνότερο. Εκείνη όμως επέμενε ότι έπρεπε να φύγει την ίδια μέρα, παρότι ήταν ακριβό. Μας είπε ότι είχε δουλειά».

«Τα στοιχεία ήταν δικά της»

Ο δημοσιογράφος της εκπομπής τον ρώτησε αν άφησε κάποιο στοιχείο επικοινωνίας.

«Ζητάμε πάντα τηλέφωνο ή email. Μας είπε ότι δεν έχει τηλέφωνο και μας έδωσε ένα email. Εκεί στείλαμε το boarding pass. Παίρνουμε τα στοιχεία του διαβατηρίου και τα αποστέλλουμε στην εταιρεία, δεν τα κρατάμε. Τα στοιχεία ήταν δικά της. Το δικό της όνομα και επώνυμο. Ειλικρινά, δεν φαινόταν ανήλικη. Έμοιαζε 20 με 25 ετών. Ήταν ντυμένη και βαμμένη με τρόπο που την έκανε να δείχνει μεγαλύτερη. Έτσι, δεν μας κίνησε υποψίες η ηλικία της και δεν το κοιτάξαμε. Άλλωστε, η αεροπορική εταιρεία επιτρέπει και σε παιδιά 16 ετών να ταξιδεύουν μόνα τους».

Ο ίδιος προσθέτει πως η ανήλικη δεν επισκέφθηκε κανένα άλλο κατάστημα της περιοχής, παρότι ακριβώς απέναντι λειτουργεί και ουκρανικό ταξιδιωτικό γραφείο.

«Σε εμάς έμεινε περίπου μισή ώρα. Δεν υπήρχε χρόνος για να αλλάξει μετά το εισιτήριο. Αν είχε γίνει οποιαδήποτε τροποποίηση, θα είχαμε σχετική ειδοποίηση από την εταιρεία».

Το ντοκουμέντο που καταγράφει την 16χρονη Λόρα σε ταξιδιωτικό γραφείο την Ομόνοια

Τι είπε ο οδηγός ταξί που μετέφερε την 16χρονη Λόρα στο αεροδρόμιο

Στο «Τούνελ» μίλησε ο οδηγός του ταξί ο οποίος μετέφερε την 16χρονη Λόρα από την Ομόνοια στο αεροδρόμιο.

«Δεν πολύ μίλαγε μέσα στο αμάξι. Η κούρσα δίνεται μέσω της εφαρμογής, οπότε δεν χρειάστηκε να πει κάτι, ήτανε ήδη βαλμένη στην εφαρμογή. Θυμάμαι μία κοπέλα που φόραγε μαύρο παλτό μακρύ και είχε και καπέλο, αλλά θυμάμαι ότι δεν πολύ μίλαγε μέσα στο αμάξι. Και νομίζω και δεν μίλαγε και καθαρά ελληνικά».

Όπως λέει ο ίδιος: «Πρέπει να είχε μαζί μία χειραποσκευή». «Στο τηλέφωνο μίλησε κάπου, αλλά μίλαγε πολύ χαμηλόφωνα. Νομίζω κάποιον πήρε τηλέφωνο. Νομίζω ρωσικά μίλαγε», καταλήγει.

Η έκκληση του ετεροθαλούς αδερφού της

Ο ετεροθαλής αδερφός της 16χρονης που μένει μόνιμα στο Αμβούργο μίλησε στην εκπομπή.

Έχει τουλάχιστον δύο χρόνια να την συναντήσει.

«Τελευταία φορά την είδα όταν ήταν 13 χρόνων νομίζω, 14. Πριν από μερικά χρόνια δηλαδή. Δεν είναι εδώ σε εμένα, ούτε την έχω δει. Το μόνο που θέλω είναι να μάθω αν είναι καλά ή της έχει συμβεί κάτι».