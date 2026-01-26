Ένας ισχυρός θόρυβος που ακούστηκε περίπου στις 14:00 το μεσημέρι κινητοποίησε τις αρχές στους Αγίους Αναργύρους, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε πολυκατοικία που βρίσκεται επί της οδού Ηπείρου, προκαλώντας την άμεση επέμβαση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την ΕΛΑΣ, η κατάσταση θα μπορούσε να είναι πολύ σοβαρότερη, ωστόσο το ευτύχημα είναι πως δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός ενοίκου ή περαστικού. Η ισχύς της έκρηξης περιορίστηκε σε υλικές φθορές, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στα παράθυρα και τα κουφώματα του σπιτιού.

Οι αρχές, που έφτασαν άμεσα στο σημείο, εξετάζουν το ενδεχόμενο το συμβάν να προκλήθηκε από κάποια οικιακή συσκευή. Αυτή την ώρα, κλιμάκια της αστυνομίας και οι αρμόδιες