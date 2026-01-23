Στη Λάρισα βρέθηκε για μια ακόμη φορά το πρωί της Παρασκευής η Μαρία Καρυστιανού, καθώς συνεχίζεται η δίκη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας της τραγωδίας των Τεμπών.

Η κ. Καρυστιανού, αναφερόμενη στη δίκη των Τεμπών και κάνοντας σύγκριση με το πρόσφατο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, σημείωσε: «Απλά για τη σύγκριση να πω ότι βλέπουμε πως αμέσως κινητοποιήθηκε σωστά όλος ο μηχανισμός, προκειμένου να προστατευτούν τα στοιχεία, να γίνει η σωστή έρευνα για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, και εδώ στην Ελλάδα έχουμε συγκάλυψη από την πρώτη μέρα και εδώ ταλαιπωρούμαστε όλοι μας να είμαστε παρόντες σε μία δίκη για χαμένα βίντεο. Ας αναλογιστεί λοιπόν ο καθένας μας για ποιο λόγο χάθηκαν αυτά τα βίντεο, αν όχι γιατί ακριβώς έδειχναν τον λόγο της πυρόσφαιρας».

Η ίδια ανέφερε ξανά, σύμφωνα με το larissanet.gr, ότι θα ήταν καταλληλότερο η δίκη για την υπόθεση των Τεμπών να διεξαχθεί είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, καθώς «είναι πιο εύκολη η πρόσβαση», αλλά το σημαντικότερο γιατί η ίδια «δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στη Λάρισα».

Αναφορικά με το κόμμα που ετοιμάζει και αν έχει συγκεκριμένη ιδεολογική ταυτότητα, επισήμανε: «Για το κόμμα μου έχει γίνει ντόρος γιατί υπάρχει φόβος. Είναι κάτι το οποίο ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, είμαστε στην πρόθεση στο να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κίνημα πολιτών. Είναι τόσο μεγάλος ο φόβος που πριν ακόμα ανακοινώσουμε τις θέσεις μας, όλοι έπεσαν πάνω μας να μας φάνε. Όταν πραγματοποιείται ένα τόσο μεγαλειώδες κίνημα πολιτών που προέρχονται από όλους τους χώρους, πώς να το χαρακτηρίσουμε με μια συγκεκριμένη ιδεολογία. Θα τα δείτε όλα, θα είναι πολύ αναλυτικά».