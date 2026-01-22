Σε λυγμούς ξέσπασε μέσα στο δικαστήριο μάρτυρας για την υπόθεση του θανάτου του Σήφη Βαλυράκη, πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, συνηγόρου της οικογένειας του Σήφη Βαλυράκη, ανέφερε ότι αναγκάστηκε να κλείσει τις επιχειρήσεις του γιατί υπήρχε ένα πολύ κακό κλίμα εναντίον του.

Ήταν η στιγμή που δεν άντεξε και ξέσπασε σε δάκρυα με το δικαστήριο να διακόπτει για λίγα λεπτά, ανέφερε το Star.

Μεταξύ άλλων ο αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε: «Αυτό έγινε σαν αντίποινα στη μαρτυρία μου. Έγραφαν να τον κλείσετε. Κάποιος έβαλε το χεράκι του. Συγγενείς των κατηγορουμένων και άτομα από το περιβάλλον τους έκαναν αναρτήσεις. Έχω καταστραφεί».

Ο μάρτυρας υποστήριξε επιπλέον ότι το Λιμεναρχείο Ερέτριας δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Στη δίκη πάντως μέχρι στιγμής και οι δύο αυτόπτες μάρτυρες υποστηρίζουν ότι μετά τις καταθέσεις τους δέχονταν απειλές.