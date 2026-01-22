Σε συνέχεια της πολύμηνης έρευνας για τη δράση κυκλώματος που ειδικευόταν στις κλοπές αυτοκινήτων, οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν ακόμα 10 εμπλεκόμενους. Με αυτή την εξέλιξη, ο συνολικός αριθμός των κατηγορουμένων στη συγκεκριμένη υπόθεση φτάνει πλέον τα 19 άτομα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Αστυνομία, η οργάνωση φέρεται να ξεκίνησε τη δραστηριότητά της τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2022, αποκομίζοντας παράνομο κέρδος που υπολογίζεται σε 34.750 ευρώ.

Η δράση από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Αθήνα

Η εγκληματική ομάδα είχε αναπτύξει ένα δίκτυο που κάλυπτε μεγάλο μέρος της χώρας. Αφαιρούσαν οχήματα από περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Αττικής, τα οποία στη συνέχεια μετέφεραν σε άλλες τοποθεσίες για την παραποίηση των στοιχείων τους. Η μέθοδος που ακολουθούσαν περιλάμβανε τη νόθευση των αριθμών πλαισίου, ώστε τα οχήματα να εμφανίζονται ως νόμιμα και να πωλούνται στη συνέχεια σε ανυποψίαστους πολίτες.

Συνολικά, εντοπίστηκαν 11 κλεμμένα αυτοκίνητα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Μετά την κατάσχεσή τους από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, τα οχήματα αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Το «ξεσκέπασμα» μέσω διαδικτύου

Η άκρη του νήματος για τη συγκεκριμένη υπόθεση φαίνεται πως βρέθηκε τον Δεκέμβριο του 2023. Τότε, ένα από τα ήδη ταυτοποιημένα μέλη συνελήφθη στην Καστοριά, καθώς επιχείρησε να πουλήσει μέσω ηλεκτρονικής σελίδας αγγελιών ένα αυτοκίνητο για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή λίγους μήνες νωρίτερα.

Η έρευνα συνεχίστηκε με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, οδηγώντας στη σχηματισμό δικογραφίας κακουργηματικού χαρακτήρα. Οι κατηγορίες που βαρύνουν τα μέλη της οργάνωσης αφορούν: