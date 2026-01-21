Στη φυλακή οδηγείται, μετά την καταδίκη του σε 12ετή κάθειρξη, 24χρονος που παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα με τη μοτοσικλέτα του μία 27χρονη, την ώρα που επιχειρούσε να περάσει πεζή την οδό Παπαναστασίου, μπροστά στο Θεαγένειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της 25ης Αυγούστου του 2022, δύο 24ωρα πριν από τον προγραμματισμένο γάμο της 27χρονης, η οποία νοσηλεύτηκε έξι μέρες σε νοσοκομείο, όπου τελικά υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της.

Ο 24χρονος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, το οποίο τον έκρινε ένοχο, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού, για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου (κακούργημα). Επιπλέον, κρίθηκε ένοχος για παράβαση που συνδέεται με τη συμπεριφορά του μετά το τροχαίο (σε βαθμό πλημμελήματος), καθώς φέρεται να μην σταμάτησε άμεσα ώστε να παράσχει βοήθεια στην 27χρονη και επιχείρησε να αποσιωπήσει την αλήθεια από τις Αρχές, μεταφέροντας τη μηχανή του σε άλλο σημείο.

Στην απολογία του, ο 24χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, αρνήθηκε την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης, όπως αυτή του αποδόθηκε. «Πήγαινα στο σπίτι μου. Άρχισε να βρέχει, πήγαινα με 50 χλμ/ώρα, τελευταία στιγμή πάτησα φρένο. Γλίστρησε το μηχανάκι κι έφυγα πάνω στην κοπέλα», είπε -μεταξύ άλλων- στην απολογία του.

Νωρίτερα, κατέθεσε η μητέρα της 27χρονης, η οποία, απευθυνόμενη στο δικαστήριο, ζήτησε να επιβληθεί η μέγιστη των ποινών. «Η ψυχή της κόρης μου ζητάει δικαιοσύνη», είπε. Απαντώντας σε ερώτηση της υπεράσπισης για το εάν η θανούσα επέστρεφε από μπάτσελορ ενόψει του επικείμενου γάμου της, η μητέρα το διέψευσε κατηγορηματικά, λέγοντας ότι πήγαινε με τις φίλες της για να συνεννοηθούν για τις εργασίες περιποίησης – ομορφιάς. «Το πάρτι της είχε προηγηθεί μία μέρα νωρίτερα, ήταν ξεκούραστη, είχε κοιμηθεί καλά», απάντησε, τονίζοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ακούσει ούτε μία συγγνώμη από τον κατηγορούμενο.

Την καταδίκη του 24χρονου ζήτησε στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας της έδρας, που σχολιάζοντας την απολογία του, έκανε λόγο για έναν κυνικό και αμετανόητο κατηγορούμενο.