Τη μάχη για τη ζωή έχασε, μετά από πολυήμερη νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ασκληπιείου Βούλας, ο Παναγιώτης Δημόπουλος, 41 ετών, ο οποίος είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην είσοδο της Αμαλιάδας.

Του ανταποκριτή μας για την Ηλεία από το patrisnews.gr

Ο 41χρονος υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του, ανεβάζοντας σε δύο τον αριθμό των θυμάτων της τραγικής σύγκρουσης.

Ο Παναγιώτης Δημόπουλος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται από την πρώτη στιγμή εξαιρετικά κρίσιμη.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η υγεία του δεν παρουσίασε βελτίωση και τελικά κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους του.

Σε μια πράξη ύψιστης ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, η οικογένειά του πήρε τη γενναία απόφαση να δωρίσει τα όργανά του, χαρίζοντας ζωή και ελπίδα σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου, στην οδό Αντωνίου Πετραλιά, στην είσοδο της Αμαλιάδας.

Το όχημα στο οποίο επέβαιναν ο Παναγιώτης Δημόπουλος και ο Βασίλης Κορίτα, 34 ετών, κινούνταν από κάθετο δρόμο και επιχείρησε να εισέλθει στην Αντωνίου Πετραλιά, όταν συγκρούστηκε σφοδρά με αυτοκίνητο που κινούνταν από τον κόμβο της Κουρούτας προς την Αμαλιάδα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 34χρονος Βασίλης Κορίτα, ο οποίος έχασε τη ζωή του επιτόπου, ενώ ο Παναγιώτης Δημόπουλος τραυματίστηκε βαριά και μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Ασκληπιείο Βούλας.

Στο δεύτερο όχημα επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η κηδεία του Παναγιώτη Δημόπουλου θα τελεστεί αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, στις 3 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Αμαλιάδα.