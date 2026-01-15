Έναν άνδρα ηλικίας περίπου 50 ετών αναζητούν οι αστυνομικοί του Τ.Δ.Ε.Ε. Κυψέλης, ο οποίος το μεσημέρι της Τετάρτης θώπευσε και παρενόχλησε σεξουαλικά έναν 16χρονο μαθητή.

Ο ανήλικος ήταν εντός αστικού λεωφορείου, στην περιοχή της Κυψέλης, όταν ο άγνωστος άνδρας επιβιβάστηκε από τη στάση έξω από τον Γυμναστικό Σύλλογο «Πανελλήνιος». Ξαφνικά, προσέγγισε τον 16χρονο και τον θώπευσε, με τον ανήλικο έντρομο να κατεβαίνει στην επόμενη στάση. Ο 50χρονος όμως τον ακολούθησε και του πρότεινε ερωτική συνεύρεση έναντι χρημάτων, με τον 16χρονο να βάζει τις φωνές και να ζητάει βοήθεια από τον υπάλληλο καταστήματος επί της οδού Φωκίωνος Νέγρη.

Αυτός κάλεσε το «100», με τον άγνωστο άνδρα να το βάζει στα πόδια, ενώ μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει εντοπιστεί. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, με τον 16χρονο να έχει δώσει αναλυτική περιγραφή του συγκεκριμένου άνδρα.