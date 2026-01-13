«Βουτιά» στο κενό από τα Ενετικά τείχη, στο Ηράκλειο της Κρήτης, έκανε ένας 19χρονος προκειμένου να βάλει τέλος στη ζωή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης, στο κέντρο της πόλης, στο άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου.

Ο νεαρός από τη Γερμανία, ο οποίος σύμφωνα με το creta24.gr, διέμενε σε ξενοδοχείο στο Ηράκλειο, έπεσε από τα τείχη με περαστικούς να καλούν το ΕΚΑΒ και τις αστυνομικές αρχές.

Ο 19χρονος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με σοβαρά κατάγματα στα κάτω άκρα.