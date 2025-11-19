Σοκ προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις για το βίαιο παρελθόν του 29χρονου που σκότωσε στο ξύλο έναν 58χρονο στον Νέο Κόσμο. Ένα μήνα πριν από τον φονικό ξυλοδαρμό, ο ίδιος άνδρας είχε επιτεθεί με κοπίδι σε τρεις μεταφορείς ύστερα από μια απλή παρεξήγηση στον δρόμο, σε ένα περιστατικό που θα μπορούσε να είχε καταλήξει επίσης σε τραγωδία. Ένα από τα θύματα μίλησε στο Live News.

Ο 29χρονος είχε βίαιο παρελθόν, αλλά και αγάπη για την ταχύτητα και την επίδειξη. Έκανε σούζες χωρίς κράνος στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, σηκωνόταν όρθιος στη μηχανή, ενώ φίλος του τον κατέγραφε από αυτοκίνητο. Σε άλλο βίντεο φαίνεται να οδηγεί με 160 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 80.

Γνώστης πολεμικών τεχνών, συμμετείχε σε αγώνες πυγμαχίας και ανέβαζε βίντεο από προπονήσεις. Είχε μάλιστα το παρατσούκλι «Αετός» και ήδη τον βάρυναν δικογραφίες για ξυλοδαρμούς.

Ο ίδιος ομολόγησε ότι γρονθοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο επειδή «του έκλεισε τον δρόμο». Σύμφωνα με πληροφορίες, χτύπησε το κεφάλι του θύματος με μανία πάνω στο τιμόνι του αυτοκινήτου.

Η επίθεση με κοπίδι – Το θύμα περιγράφει πώς γλίτωσαν

Ένα μήνα πριν, ο 29χρονος είχε επιτεθεί σε τρεις μεταφορείς επειδή το φορτηγό τους ακούμπησε κατά λάθος τον καθρέπτη του. Το περιστατικό συνέβη όταν οι εργαζόμενοι πήγαν να παραδώσουν προϊόντα σε σούπερ μάρκετ: εκεί τους ακολούθησε και τους επιτέθηκε.

Το ένα από τα θύματα περιγράφει:

«Θα είχε σκοτώσει πριν έναν μήνα άλλους δύο. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι το χέρι μου από το πέσιμο και από τις κλωτσιές και τις μπουνιές δεν έχει συνέλθει ακόμη. Είχα κάταγμα στο κεφάλι, μώλωπες στο μάτι. Έκανα 15 μέρες να ξαναδώ.»

Όπως είπε, ο δράστης άρχισε να χτυπά βίαια τον συνοδηγό και κρατούσε κοπίδι.

«Του είπα ‘ηρεμήσε ρε φίλε, θα τα βρούμε’. Αλλά όχι. Τα είχε βάλει με τον άλλο. Πάνω στον τσακωμό, κατά τύχη πήρε χτύπημα στο χέρι και του έπεσε το κοπίδι. Μετά άρχισε να τον γρονθοκοπεί, τον έριξε κάτω και τον χτύπαγε. Πήγα να τον τραβήξω να τον σώσω και άρχισε να βαράει κι εμένα.»

Ο δράστης, σύμφωνα με τον μάρτυρα, συνέχισε να χτυπά:

«Με χτυπούσε στο πρόσωπο και στο σώμα και μετά με κλωτσούσε στα πόδια. Αν δεν έμπαινε ο πατέρας του και ένα παιδί από το μαγαζί, θα είχα μείνει εκεί, δεν θα μιλούσαμε αυτή τη στιγμή. Ήταν σαν λυσσασμένο σκυλί.»

Όταν έφτασε η αστυνομία, ακόμη και τέσσερις αστυνομικοί δυσκολεύτηκαν να τον ακινητοποιήσουν. Μάλιστα, λίγο αργότερα επιτέθηκε και σε τρίτο συνάδελφο των θυμάτων:

«Ήρθε ο συνάδελφος να πάρει το αμάξι. Του είπε ‘τι έκανες ρε στα παιδιά;’. Και ο άλλος φεύγει από τα χέρια των αστυνομικών, τον πιάνει και του ρίχνει δύο μπουνιές. Κάτω κι αυτός. Χωρίς χειροπέδες, τίποτα.»

Έναν μήνα αργότερα, ο ίδιος άνθρωπος ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο στον Νέο Κόσμο. Μόλις μια μέρα πριν είχε χτυπήσει και έναν άνδρα πακιστανικής καταγωγής χωρίς σοβαρή αφορμή.

Ο 29χρονος είναι πατέρας ενός μικρού παιδιού, ενώ η σύντροφός του είναι έγκυος.

