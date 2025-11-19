Το φως της δημοσιότητας είδε το βίντεο που δείχνει τον 29χρονο στον Νέο Κόσμο να σκοτώνει στο ξύλο τον 58χρονο οδηγό, καθώς μέσα σε μόλις 11 δευτερόλεπτα τον χτύπησε 15 φορές στο κεφάλι.

Στα πρώτα καρέ του βίντεο που εξασφάλισε το Newsbeast, φαίνεται το αυτοκίνητο του θύματος να καταλήγει πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα και να ακινητοποιείται. Οι δύο μηχανές που τον καταδίωκαν και τον απομόνωσαν στην περιοχή, είναι λίγα μέτρα πίσω του. Ο 29χρονος που πλέον κατηγορείται για τη δολοφονία, φαίνεται στα πλάνα να βλέπει τον άνθρωπο να χάνει τον έλεγχο του οχήματός του, να σταθεροποιεί με ηρεμία το μηχανάκι του και στη συνέχεια να κατευθύνεται προς τον 58χρονο.

Σύμφωνα με την εκπομπή Live News φαίνεται πως ο δράστης αποτελειώνει το θύμα του με 15 χτυπήματα στο κεφάλι, μέσα σε μόλις 11 δευτερόλεπτα.

Ο άτυχος οδηγός δεν κατάφερε να τα αποφύγει. Δεν ήταν σε θέση να αμυνθεί. Δεν πρόλαβε να μετακινηθεί εκείνα, τα τελευταία όπως αποδείχθηκε δευτερόλεπτα της ζωής του.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας εμφανίζεται στο πλάνο και φαίνεται να διαπληκτίζεται με τον 29χρονο μετά τη δολοφονική επίθεση. Εκείνος φεύγει χωρίς να ρίξει ούτε μια ματιά στον άνθρωπο που σακάταψε στο ξύλο και έστειλε στον θάνατο. Και άλλοι άνθρωποι τρέχουν στο όχημα του 58χρονου, για να δουν πως είναι. Ο φίλος του 29χρονου, που καταδίωξε τον 58χρονο μαζί του, φεύγει λίγα λεπτά αργότερα.

Προσοχή. Ακολουθούν σκληρές εικόνες:

Το παρελθόν του 29χρονου

Ο 29χρονος μετά τη δολοφονική επίθεση προσπάθησε να διαφύγει και να κρύψει τα ίχνη του, χωρίς να τα καταφέρει. Όπως διαπιστώθηκε είχε εμπλακεί στο παρελθόν σε άλλα 3 επεισόδια και μάλιστα στις 20 του περασμένου Οκτώβρη και πάλι στο Νέο Κόσμο, είχε βγάλει κοπίδι σε τρεις οδηγούς, επειδή ένα φορτηγό χτύπησε τον καθρέφτη στο μηχανάκι του.

Αυτός ο άνθρωπος έμεινε ελεύθερος και πλέον βρίσκεται κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 58χρονου οδηγού, με τα πλάνα να εκμηδενίζουν τα περιθώρια άρνησης των κατηγοριών που του αποδίδονται.

Μετά τη σύλληψή του από αστυνομικούς, ο 29χρονος έδωσε τη δική του εξήγηση για το βίαιο ξέσπασμά του. Όπως είπε, λίγο νωρίτερα από αυτές τις εικόνες, ο 58χρονος του είχε επιτεθεί έξω από γυμναστήριο με σπρέι πιπεριού, μετά από σύγκρουση των οχημάτων τους. Ακολούθησε καταδίωξη που κατέληξε στη φονική επίθεση.