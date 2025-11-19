Κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με δόλο είναι πλέον ο 29χρονος Αλβανός που λίγο πριν τις 17:00 το απόγευμα της Δευτέρας χτύπησε άγρια έναν 58χρονο, ο οποίος λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

Η πρώτη ενημέρωση του «100» ήταν για τροχαίο ατύχημα και συγκεκριμένα πρόσκρουση Ι.Χ. αυτοκινήτου σε σταθμευμένο όχημα επί της οδού Σουλιέ στον Νέο Κόσμο. Πιο αναλυτικά, ένας γείτονας, ο οποίος είναι γιατρός στο επάγγελμα, ήταν ο πρώτος που βγήκε να δει τι γίνεται και έσπευσε να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στον 58χρονο οδηγό του Ι.Χ. αυτοκινήτου που έπεσε στο σταθμευμένο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε το συγκεκριμένο άτομο σε εφημερεύον νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από την πρώτη στιγμή, οι αστυνομικοί διερεύνησαν προς όλες τις κατευθύνσεις με αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν ότι ο 58χρονος δέχτηκε επίθεση με γροθιές στο πρόσωπο από τον άγνωστο (μέχρι τότε) οδηγό μοτοσικλέτας. Η έρευνα έδειξε ότι ιδιοκτήτης του δικύκλου είναι ένας έγκλειστος φυλακών, με τον 34χρονο γιο του να χρησιμοποιεί τη μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα να προσαχθεί στο Α.Τ. Ακροπόλεως μαζί με έναν 21χρονο φίλο του.

Ο 29χρονος δράστης του ξυλοδαρμού

Από την προανάκριση, οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στο σπίτι του 29χρονου καθ’ ομολογίαν πλέον δράστη, τον οποίο προσήγαγαν μαζί με τον πατέρα του, καθώς φαίνεται να ήταν σε έτερη μοτοσικλέτα που κυνηγούσε το όχημα του 58χρονου.

Όλα είχαν ξεκινήσει σχεδόν μισή ώρα νωρίτερα, μετά από μία αντιδικία του 58χρονου με τους αναβάτες των μοτοσικλετών για την προτεραιότητα, το οποίο αρχικά φαινόταν ότι δεν θα έχει συνέχεια. Ο 29χρονος, ο οποίος τυγχάνει και γνώστης πολεμικής τέχνης, πήγε σε γυμναστήριο επί της οδού Μήτρου Σαρκουδίνου, ωστόσο, τον εντόπισε και τον περίμενε έξω απ’ αυτό ο 58χρονος με αποτέλεσμα νέα λογομαχία και επίθεση με σπρέι πιπεριού προς τον νεαρό Αλβανό. Αμέσως μετά, ο 58χρονος μπαίνει στο Ι.Χ. αυτοκίνητό του και επιχειρεί να φύγει, ωστόσο, ο 29χρονος με τη μοτοσικλέτα τον κυνηγάει και τον φτάνει στην οδό Σουλιέ, όπου του επιτίθεται και τον γρονθοκοπεί.

Κατά την απολογία του, ο 29χρονος ομολόγησε ότι χτύπησε τον 58χρονο και περιέγραψε με λεπτομέρειες τις πράξεις και κινήσεις του, οι οποίες είχαν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.