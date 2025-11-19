Όλα ξεκίνησαν από μια παρεξήγηση στον δρόμο έξω από ένα γυμναστήριο στην περιοχή του Νέου Κόσμου, όπου βρήκε τραγικό θάνατο ο 58χρονος οδηγός ύστερα από λογομαχία που είχε με τους δράστες του ξυλοδαρμού του. Το θύμα, αισθανόμενο απειλή, φέρεται να έκανε χρήση σπρέι και ακολούθησε μια τρελή καταδίωξη, η οποία διήρκεσε περίπου 15 λεπτά και κατέληξε στην οδό Σουλιέ. Ο δρόμος καταλήγει σε αδιέξοδο. Ο 29χρονος του κατάφερε αλλεπάλληλα χτυπήματα, «επαγγελματικά χτυπήματα», στον 58χρονο.

Μάλιστα, του άρπαξε το κεφάλι από τον αυχένα και το χτύπησε με μανία πάνω στο τιμόνι του αυτοκινήτου πολλές φορές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, διαπιστώθηκαν από τον ιατροδικαστή κακώσεις προσώπου και τραχήλου, συνεπεία του αναφερόμενου ξυλοδαρμού, πνευμονικό οίδημα και υπερτροφία καρδιάς για την οποία έχουν ληφθεί ιστολογικά δείγματα.

Ο 29χρονος με το παρατσούκλι «Eagle» (Αετός) που σκότωσε στο ξύλο τον 58χρονο γνώριζε πολεμικές τέχνες, ενώ είχε χρησιμοποιήσει κοπίδι πριν από έναν μήνα εναντίον ενός οδηγού φορτηγού, ο οποίος είχε βρει με το φορτηγό στον καθρέφτη του οχήματός του, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Action24. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε συλληφθεί άλλες τρεις φορές.

Ο 29χρονος υποστήριξε ότι δεν ήθελε τον θανάσιμο τραυματισμό του 58χρονου οδηγού.

«Ο 29χρονος είχε ένα παρελθόν ξυλοδαρμών, πήγαινε στα γυμναστήρια και γύμναζε το κορμί του και έβγαινε έξω και έδερνε. Ήταν ένας νταής. Έχει ποινικό παρελθόν, το οποίο προκύπτει από τις συλλήψεις και τις διώξεις σε βάρος του. Κατόπιν, αυτός ο άνθρωπος περνούσε από δίκη, αποφάσιζαν οι δικαστές, σε άλλες περιπτώσεις δεν έμπαινε καθόλου στη φυλακή… δεν ξέρω αν έχει κάνει φυλακή, νομίζω όχι…», τόνισε σε τηλεοπτικές του δηλώσεις ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, σχολιάζοντας τη θανατηφόρα επίθεση στον Νέο Κόσμο.

Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

Σύμφωνα με όσα δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας, «ο 29χρονος χτυπούσε τον 58χρονο μέχρι να του κοπεί η αναπνοή».

«Ένα μπαμ άκουσα μονάχα και με το μπαμ που έγινε ήρθε ο άλλος με το μηχανάκι και του κοπάναγε από πάνω μπουνιές. Τον άφησε εκεί, τέρμα… Δεν ξανασηκώθηκε ο άνθρωπος. Τέρμα, του κόπηκε η αναπνοή. Σαν κομπρεσέρ δούλευε το χέρι του, μιλάμε για ξύλο όχι αστεία… Πολύ ξύλο», είπε χαρακτηριστικά ο αυτόπτης μάρτυρας.

«Έκανε μια αναστροφή το όχημα, τον έκλεισαν, κατέβηκαν τα άτομα από τα μηχανάκια, του άνοιξαν την πόρτα, τον γρονθοκόπησαν με πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και στη συνέχεια αποχώρησαν», είπε άλλος αυτόπτης μάρτυρας στον τηλεοπτικό σταθμό Open για το σοκαριστικό περιστατικό.

Εντωμεταξύ, βίντεο που εξασφάλισε η ΕΡΤ, δείχνουν εικόνες τόσο από την καταδίωξη του αυτοκινήτου του θύματος από δύο μηχανάκια όσο και από την άφιξη του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον άτυχο άνδρα.