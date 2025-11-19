Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση ξυλοδαρμού μέχρι θανάτου του 58χρονου οδηγού στον Νέο Κόσμο, τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας, «ο 29χρονος χτυπούσε τον 58χρονο μέχρι να του κοπεί η αναπνοή».

«Ένα μπαμ άκουσα μονάχα και με το μπαμ που έγινε ήρθε ο άλλος με το μηχανάκι και του κοπάναγε από πάνω μπουνιές. Τον άφησε εκεί, τέρμα… Δεν ξανασηκώθηκε ο άνθρωπος. Τέρμα, του κόπηκε η αναπνοή. Σαν κομπρεσέρ δούλευε το χέρι του, μιλάμε για ξύλο όχι αστεία… Πολύ ξύλο» είπε χαρακτηριστικά ο αυτόπτης μάρτυρας.

«Έκανε μια αναστροφή το όχημα, τον έκλεισαν, κατέβηκαν τα άτομα από τα μηχανάκια, του άνοιξαν την πόρτα, τον γρονθοκόπησαν με πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και στη συνέχεια αποχώρησαν», είπε άλλος αυτόπτης μάρτυρας στον τηλεοπτικό σταθμό Open για το σοκαριστικό περιστατικό.

Εντωμεταξύ, βίντεο που εξασφάλισε η ΕΡΤ, δείχνουν εικόνες τόσο από την καταδίωξη του αυτοκινήτου του θύματος από δύο μηχανάκια όσο και την άφιξη του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον άτυχο άνδρα.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται πως οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών συνέλαβαν τον 29χρονο, ο οποίος ομολόγησε ότι τσακώθηκε με το θύμα στον δρόμο. Την ίδια ώρα βρέθηκε και βίντεο από το σημείο που ξεκίνησε ο διαπληκτισμός και ακολούθησε η καταδίωξη του 58χρονου θύματος.

Όπως μετέδωσε το MEGA, ο δράστης υποστήριξε ότι ο 58χρονος του έκλεισε τον δρόμο. Τότε, ο 29χρονος του ζήτησε τον λόγο και ο 58χρονος, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, τον ψέκασε με σπρέι πιπεριού και αποχώρησε από το σημείο. Το σπρέι φέρεται να εντοπίστηκε στο αυτοκίνητο του 58χρονου.

Ακολούθως, ο συλληφθείς τον ακολούθησε με τη μηχανή και στη συνέχεια τον ξυλοκόπησε τόσο άγρια που λίγο αργότερα ο 58χρονος κατέληξε.

Ο δράστης ισχυρίστηκε πως έδρασε μόνος του και έτσι οι άλλοι τρεις Έλληνες που προσήχθησαν θα αφεθούν μάλλον ελεύθεροι. Για έναν θα εξεταστεί αν θα κατηγορηθεί για κάτι ή όχι, αφού το μηχανάκι ήταν ιδιοκτησίας του και το είχε δανείσει στον δράστη. Για τον πατέρα του που αποπειράθηκε να κρύψει το μηχανάκι, θα αποφασίσει ο εισαγγελέας αν θα διωχθεί τελικά για υπόθαλψη ή όχι.

Σημειώνεται πως ο δράστης είχε απασχολήσει στο παρελθόν για απείθεια και πρόκληση σωματικής βλάβης, ενώ ένας από τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους για ληστείες.

Υπενθυμίζεται πως το θύμα έχασε τις αισθήσεις του στην οδό Σουλιέ μετά τον ξυλοδαρμό που δέχτηκε, κι έπεσε σε σταθμευμένο όχημα.

Έφερε εμφανείς μώλωπες και χτυπήματα στο πρόσωπο και το κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου κατέληξε από ανακοπή.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, διαπιστώθηκαν από τον ιατροδικαστή κακώσεις προσώπου και τραχήλου, συνεπεία του αναφερόμενου ξυλοδαρμού, πνευμονικό οίδημα και υπετροφία καρδιάς για την οποία έχουν ληφθεί ιστολογικά δείγματα.