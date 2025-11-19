Θεαματική μείωση στον χρόνο έκδοσης δικαστικών αποφάσεων καταγράφεται με την εφαρμογή του νέου δικαστικού χάρτη, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τη μεταρρύθμιση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, πριν την έναρξη λειτουργίας του χάρτη τον Σεπτέμβριο του 2024, ο εκτιμώμενος χρόνος για την έκδοση πρωτόδικης απόφασης στα ελληνικά Πρωτοδικεία άγγιζε τις 705 ημέρες, ενώ σήμερα έχει περιοριστεί στις 364. Εντυπωσιακά είναι και τα στοιχεία που καταγράφονται στο Πρωτοδικείο της Αθήνας, όπου από τις 1.422 ημέρες ο χρόνος έκδοσης έχει περιοριστεί στις 513. Στη Θεσσαλονίκη οι 376 ημέρες μειώθηκαν στις 227 και στον Πειραιά από τις 364 στις 280.

Ο κ. Φλωρίδης υπογράμμισε ότι η πλειονότητα των Πρωτοδικείων εκδίδει πλέον αποφάσεις σε λιγότερο από 280 ημέρες, επιτυγχάνοντας από το 2025 στόχους που είχαν τεθεί για το 2027 και υποσκελίζοντας τον μέσο όρο του Συμβουλίου της Ευρώπης.

«Η σημαντικότερη μεταρρύθμιση στην ιστορία της ελληνικής Δικαιοσύνης»

Για τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση στην ιστορία της ελληνικής Δικαιοσύνης έκανε λόγο ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας, σημειώνοντας πως μέχρι τώρα υπήρχαν μόνο διάσπαρτες νομοθετικές παρεμβάσεις που εξυπηρετούσαν συγκυριακές πολιτικές ανάγκες.

Μάλιστα, τόνισε πως στο παρελθόν είχαν καταργηθεί 150 ειρηνοδικεία χωρίς επαρκή μελέτη, ως μνημονιακή υποχρέωση, προσθέτοντας πως απορρίφθηκαν από την κυβέρνηση εισηγήσεις για εκτεταμένες νέες καταργήσεις δικαστηρίων.

Κομβικής σημασίας θεωρείται, σύμφωνα με τον κ. Μπούγα, η λειτουργία του νέου γραφείου στατιστικής του Υπουργείου, που επιτρέπει πλέον συστηματική και αξιόπιστη παρακολούθηση των δεδομένων απονομής της δικαιοσύνης.

Ο πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, εφέτης Χριστόφορος Λινός, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι με τον νέο Δικαστικό Χάρτη, το Πρωτοδικείο της Πρωτεύουσας οι 400 δικαστές που είχε στη διάθεσή του ανέβηκαν στους 740, εκ των οποίων οι 520 είναι της πολιτικής Δικαιοσύνης και 220 της Ποινικής Δικαιοσύνης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, εφέτης Πέτρος Αλικάκος, σημείωσε πως με την εφαρμογή της νέας μεταρρύθμισης ο αριθμός των δικαστών στη συμπρωτεύουσα αυξήθηκε φτάνοντας τους 223.

Ο πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιά, εφέτης Γεώργιος Ξυνόπουλος, μεταξύ άλλων, εστίασε στο κτιριακό πρόβλημα η επίλυση του οποίου όμως έχει ήδη δρομολογηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης και προσέθεσε ότι με την εφαρμογή του νέου Δικαστικού Χάρτη, λόγω της ένταξης περιφερειακών Πρωτοδικείων στα δικαστήρια του Πειραιά, θα τριπλασιαστεί η ύλη (αύξηση 151%). Επιπλέον, επισήμανε ότι είναι αναγκαία η αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστών στον Πειραιά.

Όπως ανέφερε, με τις νέες διαδικασίες και την καλύτερη παρακολούθηση των υποθέσεων σε πραγματικό χρόνο, ο μέσος χρόνος έκδοσης απόφασης μειώθηκε από τις 364 στις 280 ημέρες.