Μεγαλώνει η λίστα των κατηγορουμένων στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που οδηγούνται στη φυλακή.

Ο 40ός κατά σειρά κατηγορούμενος, στον οποίο αποδίδεται σημαντικός ρόλος στην υπόθεση, συνελήφθη με βάση ένταλμα που εκδόθηκε σε βάρος του και οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με την κατηγορία, ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει λάβει επιδοτήσεις χωρίς να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις. Μετά την απολογία του κατηγορουμένου, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του, ανεβάζοντας τον αριθμό των προσωρινά κρατουμένων στην υπόθεση στους 14.

Πάντως, η ανάκριση για τις παράνομες επιδοτήσεις παραμένει ανοιχτή, ενώ αναμένεται και άλλα πρόσωπα να περάσουν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις και στη συνέχεια να κριθεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.