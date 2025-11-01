Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί το πανελλήνιο την αιματηρή βεντέτα δύο οικογενειών, με δύο νεκρούς και βαριά τραυματίες, στο χωριό Βορίζια, νότια του Ηρακλείου στην Κρήτη.

Το αιματηρό επεισόδιο ξεκίνησε με βομβιστική επίθεση σε υπό κατασκευή κατοικία, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένας «πόλεμος» με πυρά εκατέρωθεν μέσα στο χωριό.

Νεκροί και τραυματίες μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας για να αποφευχθεί η συνάντηση των αντιμαχόμενων οικογενειών, την ώρα που στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές, επίλεκτες δυνάμεις της Αστυνομίας.

Δύο νεκροί, δεκάδες τραυματίες, «γαζωμένα» σπίτια και αυτοκίνητα από ριπές καλάσνικοφ. Δρόμοι πλημμυρισμένοι από τα αίματα θυμάτων και τραυματιών. Το χωριό Βορίζια Ηρακλείου μετατρέπεται σε εμπόλεμη ζώνη.

Μία γυναίκα 57 ετών και ένας 39χρονος άνδρας πέφτουν νεκροί σε ένα αιματοκύλισμα δίχως προηγούμενο, σε μία βεντέτα που αναβίωσε ανάμεσα σε δύο οικογένειες.

Το χρονικό

Το αιματηρό επεισόδιο ξέσπασε μετά την τοποθέτηση βόμβας τα ξημερώματα του Σαββάτου σε υπό κατασκευή σπίτι μέλους μίας οικογένειας.

Η οικογένεια κατηγόρησε την αντίπαλη και η βεντέτα ξαναζωντάνεψε με φονικό τρόπο.

«Υπήρχε μία εχθρότητα μεταξύ τριών οικογενειών. Οι δύο από αυτές είχαν κάποιες εχθρότητες για τα βοσκοτόπια, για κάποιες άλλες συμπεριφορές, όμως χωρίς να έχουμε κάποια ένοπλη σύρραξη. Προ μερικών μηνών, ένα μέλος της πρώτης οικογένειας και της δεύτερης έτρωγαν σε κάποιο γλέντι και κάποιος από αυτούς μίλησε υποτιμητικά για ένα τρίτο μέλος της τρίτης οικογένειας. Ο άλλος αντέδρασε και μαχαίρωσε αυτόν που ανέφερε το υποτιμητικό σχόλιο. Εκεί ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση», λέει ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Το μέλος της τρίτης οικογένειας επειδή έμαθε ότι μίλησαν υποτιμητικά σε βάρος του, την επόμενη ημέρα φαίνεται να προχωρά σε ένοπλη επίθεση που δεν έχει δημοσιοποιηθεί, στην πλατεία του χωριού και να έχει πυροβολήσει, να έχουν τραυματιστεί ελαφρά μερικά άτομα».

Στο MEGA μίλησαν αποκλειστικά συγγενείς των δύο οικογενειών.

«Έγινε μία έκρηξη σε ένα σπίτι, έβαλαν βόμβα. Και πήγαν η άλλη οικογένεια να ζητήσει ευθύνες, γιατί πίστευαν ότι αυτοί το έκαναν, γιατί είχαν διαφορές κτηματικές. Με το που έγινε αυτό, άρχισε μία συμπλοκή αλληλοκατηγοριών, μία γυναίκα πέθανε από καρδιακή προσβολή και ξαφνικά θεωρήθηκε πολύ βαρύ και άρχισαν πυροβολισμοί».

Οι πυροβολισμοί συνεχίστηκαν τόσο μέσα στο χωριό όσο και στα γύρω βουνά, ακόμη και στο φαράγγι έξω από το χωριό. Όσοι δεν εμπλέκονται, ταμπουρώνονται στα σπίτια τους.

«Όταν κυνηγιούνται κάποιοι άνθρωποι με καλάσνικοφ, η Αστυνομία δεν μπορεί να κάνει τίποτα, παρά μόνο να σκοτώσει ή να περικυκλώσει ή να απομονώσει το χωριό. Και οι μεν και οι δε κυνηγιούνται σαν τα σκυλιά».

Όσοι περνούν από το σημείο κινδυνεύουν. Οι σφαίρες υπολογίζονται σε χιλιάδες. Μάρτυρας σημειώνει:

«Πέρναγα από το χωριό και έπεσα πάνω σε διασταυρούμενα πυρά. Ήταν καμιά δεκαριά μπροστά μου και πέρναγε ένα μαύρο αγροτικό και ρίχνανε και από τη μία μπάντα και από την άλλη. Για 10 πόντους από μία σφαίρα την γλίτωσα εγώ».

Αποκλεισμένο το χωριό

Το χωριό από τη στιγμή που έφτασαν οι δυνάμεις της αστυνομίας και σίγησαν τα όπλα, μοιάζει με απαγορευμένη περιοχή, καθώς φρουρείται πλέον από ισχυρότατες δυνάμεις, ενώ στην Κρήτη μεταβαίνει και ομάδα της ΕΚΑΜ που θα μείνει στο χωριό προκειμένου να εξασφαλιστεί η τάξη.

Λίγο μετά τις 20:30 ξεκίνησε μεγάλη σύσκεψη στην Αστυνομική Διεύθυνσή Ηρακλείου υπό τον αρχηγό της ΕΛΑΣ, Δημήτρη Μάλιο που έφτασε εσπευσμένα στην Κρήτη μετά το φονικό στα Βορίζια μαζί με τον διοικητή του ελληνικού FBI, Φώτη Ντουίτση

Στη σύσκεψη μετέχουν, επίσης, ο επικεφαλής της αστυνομίας στην Κρήτη, ο αστυνομικός διοικητής Ηρακλείου, ο επικεφαλής των ΕΚΑΜ κ.α.

Όπως μεταφέρουν αρμόδιες πηγές στη σύσκεψη θα αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις της ΕΛΑΣ με το μήνυμα που εκπέμπεται να είναι αφενός «ανοχή τέλος» και αφετέρου ότι θα εντοπιστούν και θα συλληφθούν όλοι όσοι συμμετείχαν στο αιματηρό περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναζητούνται τουλάχιστον 3 άτομα από τη μια από τις εμπλεκόμενες οικογένειες.