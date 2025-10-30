Ιδιαιτέρως σοβαρή είναι η κατάσταση της 70χρονης γυναίκας που δέχτηκε επίθεση με πέτρα από άστεγο στη Γλυφάδα ενώ τάιζε γατάκια και παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σε βάρος του 38χρονου εκκρεμούσε μια απόφαση για εγκλεισμό από το 2024, η οποία δημοσιεύθηκε 6 μήνες αργότερα ενώ είχε νοσηλευτεί αρκετές φορές και παράλληλα υπήρχαν και συλλήψεις για μικροαδικήματα.

Μόνο τον Μάιο και τον Ιούλιο του 2025 ο άστεγος άνδρας που χτύπησε με βία τη γυναίκα είχε φύγει δύο φορές από το Αιγινήτειο και μία από την Ψυχιατρική Κλινική της Νίκαιας, αλλά από το 2016 μπαινόβγαινε και σε άλλα ιδρύματα.

Όπως προκύπτει από την έρευνα και μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης 30/10 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο άνδρας είχε διαπληκτιστεί με τη γυναίκα 3-4 μέρες νωρίτερα και την είχε απειλήσει. Η αστυνομία είχε βρεθεί στο σημείο και είχε καταγράψει το περιστατικό. Ωστόσο, ο άνδρας συνέχιζε να μένει σε αυτό το παράπηγμα στη Μαρίνα και προκαλούσε τον φόβο.

«Πήρε μια πέτρα και την χτύπησε στο κεφάλι»

«Η γυναίκα ερχόταν κάθε πρωί και τάιζε τα γατάκια της. Ο άνδρας βγήκε από το σημείο που έμενε και της είπε “σήκω φύγε”. Πάει να φύγει η κυρία και αυτός πήρε μια πέτρα και την χτύπησε στο κεφάλι» ανέφερε φίλη της 70χρονης στο Mega.

«Εμείς κολυμπούσαμε εδώ και δεν την είδαμε, καταλάβαμε ότι αργούσε να έρθει και εκείνη τη στιγμή είδαμε έναν κύριο που την βρήκε και καλέσαμε ασθενοφόρο, ήταν αιμόφυρτη και δεν μπορούσε να μιλήσει. Μάλλον την είχε απειλήσει και νωρίτερα και της είχαμε πει να μην ξαναπάει εκεί πέρα. Δεν μας πλησίαζε εκεί που κολυμπούσαμε, δεν είχαμε επαφή μαζί του» συμπλήρωσε.