Τη δική της μάχη ώστε να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 70χρονη γυναίκα που δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από έναν 38χρονο άστεγο την ώρα που τάιζε τα αδέσποτα γατάκια της γειτονιάς στη Γλυφάδα το πρωί της 24ης Οκτωβρίου,

Ο 38 ετών δράστης, χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι μεταξύ τους, χτύπησε την άτυχη γυναίκα πισώπλατα στο κεφάλι με μια πέτρα και προσπάθησε να διαφύγει, αφήνοντάς τη αιμόφυρτη στο σημείο.

Ο άνδρας που είναι άστεγος αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ έχει συλληφθεί στο παρελθόν για κλοπές και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες και όπως μετέδωσε το πρωί της Τετάρτης 29/10 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο 38χρονος δεν σταμάτησε να χτυπά τη γυναίκα ακόμη και όταν αυτή έχασε τις αισθήσεις της.

Μετά την επίθεση, εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι έχει αποδράσει συνολικά 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας.

Η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

«Το σπίτι μου κοντεύει να κλείσει, έχω χάσει και τον μπαμπά μου», λέει η κόρη της 70χρονης

«Είναι σε καταστολή η μητέρα μου. Το σπίτι μου εμένα κοντεύει να κλείσει, δεν υπάρχει κάποιος άλλος, έχω χάσει τον μπαμπά μου. Πήγα στο νοσοκομείο και η μητέρα μου ήτανε σε λιπόθυμη κατάσταση, δεν μπορούσε να μιλήσει» είπε η κόρη της στο MEGA την Τρίτη (28/10).

«Τον βρήκανε οι φίλες της μητέρας μου να κρατάει πέτρα στο χέρι του. Οι φίλες της κάνανε μπάνιο στη θάλασσα και η μητέρα μου τάιζε τα γατάκια, γιατί είναι και χειμερινοί κολυμβητές και πηγαίνουν εκεί στη Γλυφάδα» επεσήμανε.