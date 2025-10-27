Κακουργηματική δίωξη άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος των πέντε κατηγορουμένων για εμπλοκή στο αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Περαία Θεσσαλονίκης. Κατά το επεισόδιο τραυματίστηκε σοβαρά ένας 20χρονος που, σύμφωνα με πληροφορίες, δέχθηκε χτυπήματα από μαχαίρι στο συκώτι και στη σπλήνα, ενώ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται φρουρούμενος σε μονάδα αυξημένης φροντίδας νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, όλα ξεκίνησαν όταν ομάδα ατόμων, ανάμεσά τους κι ο 20χρονος τραυματίας, επιτέθηκε με ξύλα και ρόπαλα σε 47χρονο και τον 26χρονο ανιψιό του (αλβανικής καταγωγής). Στην εξέλιξη του περιστατικού, ο 47χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στον 20χρονο κι έναν ακόμη νεαρό, 21 ετών, τραυματίζοντας τον πρώτο.

Οι έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού οδήγησαν στη σύλληψη πέντε ατόμων για εμπλοκή στη συμπλοκή. Πρόκειται για τέσσερις νεαρούς (Έλληνες, ηλικίας 18 έως 21 ετών) και για τον 47χρονο.

Πλην του νοσηλευόμενου, όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της εισαγγελέως, η οποία απήγγειλε κατηγορίες για κακουργηματική συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοφορία – οπλοχρησία και επιπλέον στον 47χρονο για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Άπαντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή.