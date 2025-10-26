Ένας γνωστός παρουσιαστής που διέρρευσε το 2016 ένα «ροζ» βίντεο με πρωταγωνίστρια την πρώην σύντροφό του καταδικάστηκε από την ελληνική δικαιοσύνη ύστερα από μήνυση που κατέθεσε εναντίον του η γυναίκα και του επιβλήθηκε χρηματική αποζημίωση ύψους 10.000 ευρώ για την ηθική βλάβη που υπέστη το θύμα. Αυτά προκύπτουν από το αποκλειστικό ρεπορτάζ που παρουσίασε η Άρια Καλύβα το πρωί της Κυριακής, 26 Οκτωβρίου, μέσα από την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ»

Το επίμαχο βίντεο είχε τραβηχτεί όσο το ζευγάρι βρισκόταν ακόμη σε σχέση. Μετά τον χωρισμό τους, η γυναίκα ζήτησε από τον πρώην σύντροφό της να το διαγράψει, όμως εκείνος όχι μόνο δεν το έκανε, αλλά συναντήθηκε με τον νέο σύντροφο της γυναίκας και του έδειξε το «ροζ» βίντεο. Το αποτέλεσμα ήταν ο τελευταίος να τη βρίσει και να τη χωρίσει.

Η γυναίκα κατέρρευσε ψυχολογικά. Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη δουλειά της, απομονώθηκε από τους φίλους της και βρέθηκε σε πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση. Προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας αποζημίωση ύψους 50.000 ευρώ, ωστόσο το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο κατηγορούμενος θα πρέπει να καταβάλει πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άριας Καλύβα, η σχέση των δύο διήρκεσε από το 2012 έως το 2015 και χαρακτηριζόταν από πολλά σκαμπανεβάσματα.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία:

«Αποδείχτηκαν τα ακόλουθα περιστατικά: Η ενάγουσα γνωρίστηκε με τον εναγόμενο το έτος 2012 και από το έτος αυτό μέχρι το έτος 2015 διατηρούσε ερωτική – περιστασιακή σχέση και μετά τη διακοπή της, συνέχισαν να είναι δυο καλοί φίλοι και να έρχονται σε επαφή λόγω του κοινού φιλικού περιβάλλοντός του. Στα πλαίσια της μεταξύ τους σχέσης, ο εναγόμενος είχε προβεί στην καταγραφή με το κινητό του τηλέφωνο προσωπικών στιγμών ερωτικού περιεχομένου με την προϋπόθεση ότι θα τα διέγραφε αμέσως ενώ η ενάγουσα του είχε απαγορεύσει να τα χρησιμοποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο».

Για την ύπαρξη συντριπτικών στοιχείων έκανε λόγο ο δικηγόρος του θύματος, Απόστολος Λύτρας, μιλώντας στο «Ραντεβού το ΣΚ» και δήλωσε:

«Μπήκε στο αρχείο η ποινική υπόθεση για τυπικό λόγο και όχι για ουσιαστικό λόγο. Το μοναδικό δικαστήριο που μπήκε στο αρχείο είναι το Πρωτοδικείο. Έχουν δικαίωμα έφεσης και οι δυο πλευρές και περιμένουμε αν πάμε σε Εφετείο να βγει και η υπόθεση του Εφετείου. Δεν έκανε κατευθείαν τη μήνυση και καθυστέρησε, δεν ήταν ουσιαστικός λόγος. Δεν είχε βρει τη δύναμη τότε που έπρεπε και το έκανε αργότερα. Προφανώς, ο παρουσιαστής αρνήθηκε, αλλά τα στοιχεία ήταν συντριπτικά και για αυτό το δικαστήριο εξέδωσε αυτή την απόφαση».