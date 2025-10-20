Άγρια ξυλοκοπήθηκε ένας 70χρονος στη Χαλκίδα το βράδυ της Κυριακής από ομάδα νεαρών έξω από το ΕΠΑΛ Χαλκίδας, με τις αστυνομικές αρχές να αναζητούν τους νεαρούς δράστες.

Το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στην οδό Καραγιάννη, έξω από το ΕΠΑΛ Χαλκίδας, στις 22:30 όταν ο 70χρονος περπατούσε σε κατάσταση μέθης, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Άγνωστο για ποιο λόγο τέσσερις νεαροί που επέβαιναν σε όχημα, κατέβηκαν από το αυτοκίνητο και τον ξυλοκόπησαν, αφήνοντάς τον άτυχο άνδρα αιμόφυρτο στο οδόστρωμα.

Ο ηλικιωμένος έχει δεχθεί χτυπήματα στο κεφάλι και στο αριστερό του χέρι. Ο γιος του ενημερώθηκε από περαστικό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Οι τέσσερις δράστες αναζητούνται και έχει σχηματιστεί σε βάρος τους δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.