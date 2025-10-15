Υπόθεση απάτης με υποτιθέμενη ενοικίαση κατοικίας στη Λάρισα ερευνούν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από καταγγελία πολίτη που έπεσε θύμα επιτήδειου.

Το χρονικό διάστημα από τις 10 έως και τις 13 Οκτωβρίου 2025, ένας ημεδαπός άνδρας φέρεται να παρίστανε τον εκμισθωτή διαμερίσματος που εμφανιζόταν προς ενοικίαση μέσω δημοφιλούς πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Ο φερόμενος ως δράστης, αφού έπεισε τον ενδιαφερόμενο για τη γνησιότητα της αγγελίας, κατάφερε να του αποσπάσει συνολικά 2.400 ευρώ, τα οποία καταβλήθηκαν σε πέντε δόσεις μέσω τραπεζικών εμβασμάτων.

Όπως προέκυψε, το ακίνητο δεν ήταν ποτέ διαθέσιμο προς ενοικίαση και ο υποτιθέμενος ιδιοκτήτης εξαφανίστηκε, χωρίς να παραδώσει το διαμέρισμα ή να δώσει περαιτέρω σημεία ζωής.

Το Αστυνομικό Τμήμα Κιλελέρ σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του άνδρα για το αδίκημα της απάτης, ενώ η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τη δικογραφία να αναμένεται να υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, σύμφων με το onlarissa.gr.