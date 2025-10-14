Στις 23 Μαρτίου θα ξεκινήσει η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με 57 νεκρούς.

Περισσότερα από τρία χρόνια μετά τη μοιραία νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, όταν δύο τρένα συγκρούστηκαν μετωπικά, η υπόθεση περνά στη δικαστική αίθουσα. Εκεί, θα αναζητηθούν οι ευθύνες για το χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ιστορία της χώρας.

Όπως έχει γίνει γνωστό, 36 µη πολιτικά πρόσωπα θα καθίσουν στο εδώλιο κατηγορούµενα για πράξεις και παραλείψεις που διώκονται σε βαθµό πληµµελήµατος και κακουργήµατος και συνδέονται αιτιωδώς µε τη σιδηροδροµική τραγωδία στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Από τους 36 κατηγορούμενους, οι 33 κατηγορούνται για κακούργημα που επιφέρει ποινή μέχρι ισόβια κάθειρξη. Συγκεκριμένα, βαρύνονται με το κακούργημα της διατάραξης συγκοινωνιών και σειρά πλημμεληματικών πράξεων, ενώ τρία πρόσωπα αντιμετωπίζουν πλημμελήματα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η δίκη θα διεξαχθεί στο συνεδριακό χώρο Γαιόπολις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος θα διαμορφωθεί για να καλύψει τις ανάγκες του δικαστηρίου.

Η δίκη αναμένεται να είναι μακρά και σύνθετη, καθώς περιλαμβάνει εκτενή δικογραφία, πολλαπλές τεχνικές εκθέσεις και δεκάδες μάρτυρες που θα κληθούν να καταθέσουν. Η δικαστική διαδικασία θα αποτελέσει κρίσιμη στιγμή και για τις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες περιμένουν, την απόδοση των ευθυνών και την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών που οδήγησαν στην ανείπωτη τραγωδία.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, τόνισε πως «μόλις ξεκινήσει η δίκη όλα θα έρθουν στο φως. Είναι ενώπιον του ελληνικού λαού όλοι οι πραγματογνώμονες και όλες οι εκθέσεις. Άρα, κανείς δεν έχει το περιθώριο να μπορεί να κρύψει κάτι».

Όπως είπε ακόμη, «σε αυτά τα δυόμισι χρόνια έχει διεξαχθεί μια υποδειγματική ανάκριση για μια τόσο μεγάλη τραγωδία».