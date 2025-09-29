Τον δρόμο για το ακροατήριο παίρνει η υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη καθώς η πρόεδρος Εφετών έδωσε σύμφωνη γνώμη επί της εισαγγελικής πρότασης για παραπομπή σε δίκη 36 κατηγορουμένων.

Πρόκειται για στελέχη του ΟΣΕ της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train, της ΡΑΣ και του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών με τους 33 από τους 36 να κατηγορούνται για κακούργημα που επιφέρει ποινή μέχρι ισόβια κάθειρξη, σύμφωνα με το larissanet.

Απομένουν βέβαια ορισμένα ζητήματα όπως η σύνταξη του κλητηρίου θεσπίσματος, η μετάφρασή του στα Ιταλικά για κάποιους κατηγορούμενους και φυσικά ο προσδιορισμός της δίκης, η οποία θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα.