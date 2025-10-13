Την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό άφησε η Γεωργία από την Κάρυστο, η γυναίκα που χαροπάλευε για μήνες, καθώς έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον σύζυγό της.

Ζώντας σε ένα παράπηγμα «κολαστήριο», χωρίς ρεύμα και νερό, η 53χρονη, εκτός από τη δύσκολη καθημερινότητά της, έπρεπε να αντέχει και τη βάναυση συμπεριφορά του άντρα της, ο οποίος τη φόρτωνε με σκληρές υπαίθριες εργασίες και τη χτυπούσε.

«Την έβριζε, την εκμεταλλευόταν, τη χτυπούσε είτε με τα χέρια, είτε με λοστούς, είτε με ξύλα, με καδρόνια, με ό,τι έβρισκε τέλος πάντων το έκανε όπλο και τη χτύπαγε κι η γυναίκα ζούσε με φόβο με τρόμο… Πιστεύω ότι δεν υπάρχει τιμωρία ικανή να “σωφρονίσει” τέτοιους εγκληματίες», δήλωσε στο Star ανιψιά του θύματος.

Η Γεωργία από την Κάρυστο

Από την πλευρά του, ξάδερφος της άτυχης γυναίκας, περιέγραψε τι του είχε πει η ίδια για τα βασανιστήριά της: «Μου είπε “με το σίδερο με χτυπάει παντού και όπου με πάρει, δεν έχει στο κεφάλι… όπου με πάρει το σίδερο”, έτσι μου είπε έτσι λέω. Την κοπάνησε. Δεν είναι η πρώτη φορά που την κοπανάει! Αυτή είναι η αλήθεια».

Ο σύζυγος που έστειλε τη γυναίκα στο νοσοκομείο και τελικά πέθανε

Στη φυλακή ο σύζυγος

Ο 65χρονος σύζυγός της ισχυρίστηκε πως η γυναίκα του έπεσε και χτύπησε, ενώ έκανε δουλειές στην ύπαιθρο.

Μια ανώνυμη καταγγελία στις αρχές για το βίαιο παρελθόν του «έτρεξε» τις έρευνες, με αποτέλεσμα λίγες μέρες αργότερα να συλληφθεί.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φυλακή, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο. Από τότε και για 10 ολόκληρους μήνες, η Γεωργία «πάλευε» στον Ευαγγελισμό για να κρατηθεί στη ζωή. Μέχρι που τελικά έχασε τη μάχη, μπαίνοντας κι κείνη στην ατέλειωτη, μαύρη λίστα των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας.