Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών (Ομάδα Παρεμπορίου) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών προχώρησαν στην αυτόφωρη σύλληψη ενός 27χρονου αλλοδαπού τις πρωινές ώρες της 10ης Οκτωβρίου 2025, στην περιοχή του Πειραιά.

Ο συλληφθείς κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, καθώς, σύμφωνα με την Αστυνομία, εντοπίστηκε να εμπορεύεται μεγάλη ποσότητα λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και παρακολούθηση, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 27χρονο και εξακρίβωσαν την παράνομη δραστηριότητά του.

Σε έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκαν στην κατοχή του, αλλά και στο σπίτι του, 16.656 πακέτα τσιγάρα και 1.891 συσκευασίες με καπνό, χωρίς τις προβλεπόμενες ταινίες γνησιότητας και φορολόγησης, τα οποία κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του, ενώ στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.