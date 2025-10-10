Η ελληνική πολιτεία ξεκινά άμεσα τη διαδικασία ανάκλησης του καθεστώτος ασύλου του Ιρακινού που συνελήφθη χθες στον σταθμό του Μετρό στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας», ενώ λίγες μέρες νωρίτερα είχε επιτεθεί σε οδηγό συρμού του μετρό στον ίδιο σταθμό. Η κίνηση αυτή γίνεται στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών του υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου Θάνου Πλεύρη και του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών & Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, με στόχο την απέλαση του αλλοδαπού από τη χώρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια υπηρεσίας του προσωπικού φύλαξης της ΣΤΑ.ΣΥ, το οποίο κάλεσε την Ελληνική Αστυνομία. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν άμεσα τον δράστη.

Πρόκειται για τον ίδιο αλλοδαπό που είχε επιτεθεί στο παρελθόν και πιο συγκεκριμένα στις 6 Αυγούστου 2025, σε τουρίστες στον σταθμό «Νομισματοκοπείο». Η ΣΤΑ.ΣΥ είχε τότε υποβάλει μήνυση, και ο δράστης είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή φυλάκισης για εκείνο το περιστατικό.

Πότε ενεργοποιείται η διαδικασία ανάκλησης ασύλου

Η διαδικασία ανάκλησης του καθεστώτος ασύλου ενεργοποιείται είτε λόγω αμετάκλητης καταδίκης, είτε επειδή το πρόσωπο θεωρείται επικίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη. Η Υπηρεσία Ασύλου αποτελεί την Αποφαινόμενη Αρχή και σύμφωνα με το εδάφιο α’ της παραγράφου 4, του άρθρου 13 του ν. 4939/2022, μπορεί να ανακαλέσει το άσυλο όταν «ευλόγως θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας».

Σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις ανακληθεί το καθεστώς ασύλου, ο Ιρακινός θα τεθεί σε διοικητική κράτηση και θα ακολουθηθεί η διαδικασία επιστροφής του στη χώρα καταγωγής. Μέχρι τότε, παραμένει υπό καθεστώς προστασίας, ενώ η Δικαιοσύνη αποφασίζει αποκλειστικά για τυχόν ποινικές ευθύνες και την εκτέλεση ποινής φυλάκισης. Το υπουργείο Μετανάστευσης έχει κινήσει τη διαδικασία για τον Ιρακινό, θεωρώντας τον επικίνδυνο για τη δημόσια τάξη. Υπενθυμίζεται ότι η ανάκληση ασύλου δεν γίνεται αυτόματα, αλλά μόνο αφού τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.