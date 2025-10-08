Μεγάλης κλίμακας επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψε κύκλωμα που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργαζόμενους, αποσπώντας χρήματα και εργατικά μεροκάματα σε καθεστώς απόλυτης ανομίας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), με ευρείας κλίμακας εφόδους σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος, με συλλήψεις να έχουν γίνει σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Μεσσηνία, Ηλεία, Βοιωτία και Άργος.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικές Αρχές κατάσχεσαν οχήματα, χρηματικά ποσά, διαβατήρια και ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, ενισχύοντας το αποδεικτικό υλικό για τη δράση του κυκλώματος.

Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ. για την πλήρη έκταση της υπόθεσης.