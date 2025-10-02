Τοξικομανείς, άτομα εθισμένα στο αλκοόλ, άνεργοι είναι κατά βάση τα άτομα που χρησιμοποιούσαν ως «αχυράνθρωπους» για τις εταιρείες τους, τα ηγετικά στελέχη της εγκληματικής ομάδας που κατηγορούνται για έκδοση εικονικών τιμολογίων με τη ζημιά προς το ελληνικό δημόσιο να φτάνει τα 5 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για άτομα που είτε έχουν ήδη συλληφθεί είτε είναι ανάμεσα στους κατηγορούμενους της δικογραφίας που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Πληροφορίες θέλουν τον 52χρονο φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος να αποκομίζει μεγάλα χρηματικά ποσά τα οποία στη συνέχεια σκορπούσε είτε σε νυχτερινή διασκέδαση είτε στον τζόγο.

Οι ίδιες πηγές θέλουν τη δικογραφία να αναφέρει ότι «οι συλληφθέντες είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διάρκεια και συγκεκριμένη δομή και οργάνωση, η οποία προέβαινε σε συστηματικές φορολογικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου με διαφορετική μεθοδολογία ανά χρονική περίοδο δράσης, προκειμένου να αιτούνται τα μέλη της επιστροφές μεγάλων χρηματικών ποσών από τις φορολογικές αρχές της χώρας, που αφορούν είτε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) είτε παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος».

Την ίδια ώρα, από τις πρώτες νόμιμες συνακροάσεις, φαίνεται να προκύπτουν συχνές επαφές του 40χρονου έγκλειστου στις φυλακές Χαλκίδας με τον 52χρονο φερόμενο ως αρχηγό και πρόεδρο μικρής ποδοσφαιρικής ομάδας. Σύμφωνα με αυτές, το νούμερο 2 της εγκληματικής ομάδας κρατούσε χειρόγραφες συνομιλίες κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών επαφών τους. Μάλιστα, φαίνεται να ασκούσε πιέσεις στον 52χρονο προκειμένου να λαμβάνει χρηματικά ποσά, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος βρισκόταν πίσω από τα κάγκελα και δεν θα μπορούσε να τα αξιοποιήσει.

Σε ό,τι αφορά, τέλος, την εμπλοκή του Νίκου Κοκλώνη, ο ίδιος επιμένει ότι είναι αθώος, παρά το γεγονός ότι τα εικονικά τιμολόγια που φέρεται να προμηθεύτηκε έχουν κοπεί Απρίλιο του 2025, χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν είχε κάποια τηλεοπτική παραγωγή που χρειάζεται σκηνικά (σ.σ. όπως ο ίδιος υποστήριξε στις πρώτες του δημόσιες δηλώσεις).