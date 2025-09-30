Σοκ προκαλεί το βίντεο – ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό μαθητριών που σημειώθηκε τη Δευτέρα έξω από σχολείο στην Κω.

Παιδιά τα οποία περίμεναν για να πάρουν το λεωφορείο μετά το τέλος των μαθημάτων, είδαν, όπως μεταδίδει το vimatisko.gr, τις δύο μαθήτριες να χτυπάει η μία την άλλη με βία.

Το επεισόδιο κατέγραψαν σε βίντεο παρόντες και κυκλοφόρησε στα κινητά τηλέφωνα μαθητών.

Στο υλικό φαίνεται η ένταση ανάμεσα στις δύο μαθήτριες να κλιμακώνεται, με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια, ενώ οι υπόλοιποι αν και αρχικά κοιτούσαν αμέτοχοι, αργότερα όταν η κατάσταση ξέφυγε φώναξαν στις μαθήτριες να σταματήσουν και τις χώρισαν.