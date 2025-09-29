Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ένας άνδρας ο οποίος καταγγέλθηκε από τη σύζυγό του για ασελγείς πράξεις σε βάρος της κόρης τους.

Ο 50χρονος, όπως μεταδίδει το agriniopress.gr έχει συλληφθεί και κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Αγρινίου.

Η γυναίκα υποστηρίζει πως ο φερόμενος ως δράστης προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης κόρης του. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο.

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία και πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.