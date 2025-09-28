Έναν 25χρονο αλλοδαπό, μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, ο οποίος επιχείρησε να εισάγει μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», μεγάλη ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνέλαβαν το μεσημέρι του Σαββάτου, 27 Σεπτεμβρίου, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα, μέσω αεροπορικών οδών, καθώς και από την αξιοποίηση πληροφοριών, λοιπών αστυνομικών ενεργειών και δημιουργία «προφίλ» (profiling), ταυτοποιήθηκε ο 25χρονος και διακριβώθηκε η εγκληματική του δράση.

Πιο αναλυτικά, ο 25χρονος, προερχόμενος από χώρα του εξωτερικού, κατελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών, στο χώρο αφίξεων του αεροδρομίου, να έχει αποκρύψει εντός της αποσκευής του και να κατέχει με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση 36 συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν 18.600 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).

Επιπλέον, το ΑΠΕ – ΜΠΕ αναφέρει πως βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο. Ο 25χρονος, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.