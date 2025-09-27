Σε τραγωδία κατέληξε η αναζήτηση του 55χρονου Άγγλου τουρίστα στην Κάρπαθο, καθώς εντοπίστηκε νεκρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άψυχο σώμα του τουρίστα, του οποίου τα ίχνη είχαν εξαφανιστεί από τις 27 Ιουνίου του 2025, εντόπισαν κυνηγοί που βρίσκονταν στην Κάρπαθο, στη θέση Επιονία της περιοχής του Κίλιου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ αναμένεται να μεταφερθεί η σορός του άτυχου τουρίστα στον Αυλώνα και έπειτα στο νοσοκομείο της Καρπάθου. Στη Ρόδο θα γίνει νεκροψία-νεκροτομή και οι συγγενείς του έχουν ειδοποιηθεί και αναμένεται να φτάσουν στο νησί μέσα στις επόμενες ώρες.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πως ο τουρίστας φέρεται να έχασε τον προσανατολισμό του κατά τη διάρκεια πεζοπορίας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Από την πρώτη στιγμή που διαπιστώθηκε η εξαφάνισή του ξεκίνησαν έρευνες από Aστυνομικές και Πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες είχαν ενισχυθεί από τη Ρόδο. Επίσης συμμετείχαν εθελοντές με τη συνδρομή εκπαιδευμένων σκυλιών αλλά και με drone.

Κάτοικος της περιοχής Διαφανιού είδε τον αγνοούμενο το μεσημέρι της Παρασκευής 27 Ιουνίου 2025, στο Τρίστομο να φωτογραφίζει την περιοχή με το κινητό του τηλέφωνο. Ζήτησε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο θα πήγαινε νοτιότερα προς την περιοχή Βρουκούντα δια της περιοχής Λαχαμίτη. Όλες αυτές οι περιοχές, αλλά και η πέριξ θαλάσσια περιοχή έχουν ελεγχθεί λεπτομερώς από τις δυνάμεις που επιχειρούν.

Την εξαφάνισή του ανέφερε ιδιοκτήτρια της κατοικίας που ενοικίαζε μόνος του ο Άγγλος τουρίστας, το πρωί της Παρασκευής, 27 Ιουνίου όταν πήγε για να το καθαρίσει αφού η διαμονή του έληγε την προηγούμενη ημέρα.

Στο νησί της Καρπάθου βρίσκονται ήδη η σύζυγός του, ο γιος και ο γαμπρός του. Ο Άγγλος τουρίστας είχε έρθει για πρώτη φορά στο νησί.